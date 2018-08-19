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Sadakataşı kurban ekiplere yola çıktı

Kurban organizasyonu kapsamında Türkiye ile birlikte 30 ülkede kurban kesim ve dağıtım çalışmaları gerçekleştirecek Sadakataşı Derneği ekipleri bölgelere gitmeye başladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 08:27
Sadakataşı kurban ekiplere yola çıktı

Sadakataşı ekipleri, hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını organize etmek için Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu ve Balkanlar’a ulaşmaya başladı.

Bölgeye ulaşan Moğolistan ekip sorumlusu Ali Yeşil yaptığı açıklamada; ‘’Dağıtımını yapacağımız kurban etleri ile yardıma muhtaç kardeşlerimizin mutlu bir bayram yaşamalarını sağlayarak onlara yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Buna vesile olan değerli bağışçılarımızdan Allah razı olsun.’’ İfadelerini kullandı.

‘Kurban Yaşatır’ çağrısı ile bu sene kurban organizasyonu gerçekleştirecek olan dernek Türkiye ile birlikte 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtarak bayram sevinçlere ortak olacak.

10 bin hisse kurban

Sadakataşı Derneği bu kurban organizasyonunda 10 binin üzerinde kurban bağışı alarak 350 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca hayırseverler istedikleri ülkeyi seçerek kurban bağışında bulunabiliyor.

Sadakataşı kurban vekaletlerini, bayramın ikinci günü (22 Ağustos Çarşamba) saat 23.59'a kadar dernek genel merkezinde elden, online üzerinden ve havale yoluyla alabilecek. Ayrıca arefe günü (20 Ağustos) saat 12.00'a kadar banka ve EFT yolu ile bağışlarınız dernek tarafından kabul edilecek.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 08:27
  1. Sadakataşı Derneği

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