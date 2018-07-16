Sadakataşı, kurban bedelini açıkladı

Sadakataşı Derneği, bu Kurban Bayramı’nda da mazlumların yanında olacak; kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Sadakataşı gönüllüleri 3 kıta 30 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek.Dernek kurban fiyatlarında Afrika’nın tamamı ve Asya’nın birçok bölgesinde 450 TL olarak belirledi.

Sadakataşı, 2018 Kurban Organizasyonu çerçevesinde vekâlet yöntemiyle kurban bağış, kesim ve dağıtım çalışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Başta Türkiye olmak üzere Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu’dan Balkanlara, Orta Asya’dan Kafkasya’ya 30 ülkede ''Kurban Yaşatır'' diyerek kampanyayı başlatan dernek; "Bu bayram da kardeşlik bilinciyle kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için siz paylaşın, biz ulaştıralım" çağrısıyla kurban sevinciyle iyilik sofrasında buluşmaya davet ediyor.

Dernek, kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami kural ve usullere riayet ederek yaptığı hazırlık çalışması sonucunda kurban kesilecek ülke ve bölgelerin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olarak dört ayrı kategoride kurban bedeli belirledi.

Afrika’nın tamamı ve Asya’nın birçok bölgesinin bulunduğu birinci bölge için 450 TL, ikinci bölge için 700 TL, üçüncü bölge için 1250 TL, Filistin ve Kıbrıs’ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedeli 2000 TL olarak açıklandı.

Kurban organizasyonu münasebetiyle bölgelere gidecek kurban Sadakataşı ekipleri bir dizi proje açılışları gerçekleştirecek.

Sadakataşı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. Dernek, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlenmesini yardımcı olacak.

Kriz bölgelerine öncelik;

Dernek İsrail ablukası ve işgali altında olan Gazze ile Kudüs’te, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırılarından göç eden Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş’i, iç savaş nedeniyle kendi topraklarında mülteci durumuna düşen Suriyelileri ve kuraklık ile kıtlığın hüküm sürdüğü Afrika’yı öncelikli yardım bölgeleri olarak belirledi.

Nerelerde kurban kesilecek; Sadakataşı DerneğiKurban Organizasyonu kapsamında başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede çalışmalarını gerçekleştirecek.

Afrika; Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Kenya, Sudan, Nijer, Somali, Tanzanya, Uganda

Asya; Filipinler (Moro), Afganistan, Abhazya, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Yemen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan, Irak ve Suriye

Avrupa; Bulgaristan, Arnavutluk ve Bosna Hersek

Açılışı yapılacak projeler;

Bangladeş’e göç eden Arakanlı mülteciler için 100’er öğrencinin eğitim göreceği Hz. Musab Bin Umeyr ve İkra okullarının açılışı gerçekleştirilecek.

Dernek Bangladeş’te 100’ün üzerinde Arakanlı çocuğun rehabilite edilip, eğitim göreceği DNA Dijital Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirecek.

Ayrıca birçok ülkede su kuyuları açılışları gerçekleştirilecek.

Geçen yıl neler yapıldı?

2017 Kurban organizasyonunu ‘’Kardeşinin Payını Ayırdın mı ‘’ çağrısı ile sürdüren Sadakataşı Derneği 3 kıta 28 ülkede 5200 hisse kurbanı yaklaşık 200.000 kişiye ulaştırdı.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışı için, Sadakataşı Derneği genel merkezine giderek elden, dernek web sayfasında bulunan banka hesapları veya posta çeki hesaplarına bağış bedeli yatırılarak internet üzerindenve derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.