Sadakataşı kış yardımlarını sürdürüyor

İslam coğrafyalarında yaşanan zulümlerin devam etmesi ve kış aylarının kapıya dayanması bu bölgelerde hayata tutunmaya çalışan insanları çok zor koşullar altında bırakıyor.

Kış mevsimi ülkemizle beraber Orta Doğu’yu, Kafkasya’yı, Orta Asya’yı ve Balkanları da yavaş yavaş etkisi altına alıyor. Sadakataşı Derneği zor koşulların artması nedeniyle kış yardımları kampanyası kapsamında acil ihtiyaç malzemeleri olarak; battaniye, atkı-bere ve eldiven takımı, kazak, mont, çorap, kışlık ayakkabı, içlik ve yakacak olarak belirledi.

20 bin kişiye kış yardımı

Dernekten yapılan açıklamada; ‘‘Baştan ayağa kış yardımı çağrısı Türkiye ile birlikte 9 ülkede sürdürdüğümüz kış yardımlarında bu yıl yaklaşık 20 bin mazlumun, kışlık ihtiyaçları halkımızın yapacağı bağışlar ile karşılanacak.’’ Denildi.

Dernek kış yardımlarının kapsamında Lübnan, Suriye ve Türkiye’de 4 binden fazla kışlık kıyafeti ihtiyaç sahiplerine dağıtımı için bölgelere ulaştırdı. Yardımların devamında dernek Moğolistan’da kömür dağıtımı, Balkanlar, Filistin ve Suriye’de soba, battaniye ve kıyafet dağıtımı gerçekleştirecek

Destek için;

Dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedeli 75 TL, bot bedeli 50 TL, atkı, bere, eldiven ulaştırmanın bedeli ise 25 TL olarak belirlendi.

Ayrıca Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu kış yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. KIŞ yazıp 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.