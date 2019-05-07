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Sadakataşı Derneğinden Yemen'e insani yardım

Sadakataşı Derneği, Yemen'in Marib ilindeki sığınmacılara 20 tanker su, 3 bin kişilik gıda ve 10 bin ekmek dağıtımının yanı sıra 1700 kişilik iftar verdi

07 Mayıs 2019 Salı 23:40
Sadakataşı Derneğinden Yemen'e insani yardım

MARİB (AA) – Sadakataşı Derneği, Yemen'in Marib ilinde iç savaştan kaçarak kamplara sığınan ihtiyaç sahiplerine gıda, su, ekmek ve nakdi yardım dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş sebebiyle evlerini terk ederek Marib'teki kamplara sığınan Yemenlilere ramazan kampanyası kapsamında yardımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Doğan, Marib'in etrafındaki kamplarda 20 tanker su, içinde meyve-sebzelerin de bulunduğu 3 bin kişilik gıda ve 10 bin ekmek dağıttıklarını ifade etti.

Ayrıca ihtiyaç sahibi birçok aileye 20 bin TL nakdi yardımda bulunduklarını ve 1700 kişiye de iftar verdiklerini söyleyen Doğan, dernek olarak Yemen'e yardımları sürdüreceklerini ve kamplarda kalan sığınmacıların her türlü insani yardıma muhtaç durumda olduklarını vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Dört yılı geride bırakan savaş ülkenin zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine getirirken BM Yemen'de yaşanan durumu "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlıyor.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 23:40
  1. Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Doğan
  2. Yemen'e yardım

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