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Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e et ve su yardımı

Sadakataşı Derneği, Yemen’in Hadramevt ve Marib kentlerinde iç savaştan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan sığınmacılara et ve temiz su dağıtımı yaptı.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:14
Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e et ve su yardımı

Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadramevt vilayetine bağlı Seyun ilçesinde 82 adet adak ve akîka kurbanı kesildiğini belirtti.

Hasbal, etlerin iç savaştan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi 330 aileye dağıtıldığını ifade etti.

Ayrıca Marib’in doğusundaki el-Mil kampında da ilk etapta 11 tanker temiz su dağımı yaptıklarını aktaran Hasbal, “Mil kampında iç savaş sebebiyle Sana’dan gelen 700 kişi temiz suya ulaşamıyor.” ifadelerini kullandı.

Hasbal, ülkedeki iç savaş sebebiyle Marib'in çok fazla göç aldığını ve şehirdeki sığınmacı nüfusunun hızla arttığına dikkati çekerek, bölgede yardım faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:14
  1. Sadaka Taşı Derneği
  2. Yemen

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