Sadakataşı Derneğinden Yemen'e acil yardım

Sadakataşı Derneği iç savaşla beraber ekonomik sıkıntının yaşandığı Yemen'e acil yardım gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği acil yardım çalışması kapsamında Yemen'in El Hudeyde bölgesinde açlıkla mücadele eden yüzlerce aileye 25 kg un, 10 kg şeker, 10 kg pirinç 1.8 lt. yemeklik yağ, 12 adet fasulye konservesi, 900 gr. süt tozundan oluşan gıda kumanyası dağıtımını gerçekleştirdi.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı yaklaşık 20 binin üzerinde ve 2 bin 400 çocuk öldürülmüş, 3 bin 600'den fazlası yaralanmış, binlerce masum kişinin yaşamı zarar görmüş ya da yıkılmıştır. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaşmıştır.Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.Sürüp giden çatışmalar, peş peşe gelen saldırılar, güvensizlik ve şiddet nedeniyle ortaya çıkan erişim sınırlılıkları, en muhtaç durumda olanlara ulaşma imkânlarımızı da engellemektedir. Yemen'de nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç bu rakamlar arasında insani yardımlara muhtaç 11 milyon çocuk da yer almaktadır.

Sadakataşı Derneği genel başkanı Kemal ÖZDAL yapılan yardımlar sonrası yaptığı açıklamada; “Ecdat yadigarı Yemen'de yaşanan iç savaşla beraber insanlık dramı ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca insan yardıma muhtaç durumda. Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve gelen görüntülere göre geçtiğimiz yıl Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yaşanan insani dramla aynı dramın yaşandığı hatta 10 Doğu Guta büyüklüğünde bir insani dramın yaşandığı ve açlıktan ölümlerin gerçekleştiği ifade ediliyor. Acil yardım ekiplerimiz ilk etap yardımları kapsamında yüzlerce aileye gıda kumanyası dağıtımı yaptı. Yardım çalışmalarımızın devamında tıbbi malzeme, hijyen paketi, içilebilir temiz su, gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirerek Yemenli kardeşlerimize yaşadıkları sefalet dönemlerinde yalnız olmadıklarını hissettireceğiz.” dedi.

Sadakataşı derneğinin başlatmış olduğu yemen acil yardımlarına destek olabilmek için https://www.sadakatasi.org.tr/ adresinden banka hesap numaralarına erişebilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.