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Sadakataşı Derneğinden Kudüs’te ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği, İşgal altındaki Doğu Kudüs’te ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere 510 ramazan paketi, 50 aileye nakdi yardım, 100 yetime bayramlık dağıttı

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:29
Sadakataşı Derneğinden Kudüs’te ramazan yardımı

KUDÜS (AA) – Sadakataşı Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtımı, nakdi yardım ve yetimlere bayramlık dağıtımı gerçekleştirdi.

Kudüs Zekât Komitesi aracılığıyla yapılan yardımda, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere 510 ramazan paketi, 50 aileye nakdi yardım ve 100 yetime bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enes Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin Kudüs’teki faaliyetlerine 9 yıl önce başladığını hatırlatarak, “Kudüs’ün Müslümanların gönlünde özel bir yeri olmasına binaen biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Ramazan boyunca Mescid-i Aksa’da her gün verdiğimiz iftarlar 45 bine ulaşacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi 510 aileye kumanya dağıtımı, 100 yetim çocuğa bayramlık dağıtımı, 50 aileye zekât dağıtımı gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız yıl içerisinde de sosyal destek şeklinde devam edecektir inşallah.” dedi.

Bu yıl "Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım" sloganıyla Ramazan çalışmalarına başlayan Sadakataşı Derneği, Türkiye'yle beraber 25 ülkede ihtiyaç sahiplerine, bağışçılarının yardımlarıyla destek olmayı sürdürüyor.

Türkiye'den Filistin'e, Suriye'den Somali'ye, Yemen'den Vietnam'a, Sri Lanka'dan Burkina Faso’ya kadar dünyanın farklı coğrafyalarında çalışmalarını sürdüren Sadakataşı Derneği, 8 senedir gelenek haline getirdiği Mescid-i Aksa iftarlarıyla bu yıl da binlerce Filistinli Müslüman'ı iftar sofralarında bir araya getirdi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:29
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Kudüs
  4. Kudüs Zekat Komitesi
  5. Sadakataşı Derneği

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