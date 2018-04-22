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Sadakataşı Derneğinden Afrin halkına sıcak ekmek

Sadakataşı Derneği, Zeytin Dalı Harekatı ile huzura kavuşturulan Afrin'de halkın sıcak ekmek ihtiyacını karşılamak için bölgeye gönderdiği mobil fırında ekmek üretimi devam ediyor.

22 Nisan 2018 Pazar 11:28
Sadakataşı Derneğinden Afrin halkına sıcak ekmek

TSK ve ÖSO tarafından yapılan operasyonlarla terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde, Sadakataşı Derneği, günlük 25 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Kemal Özdal, ”Suriye'de başlayan savaşın ilk gününden itibaren bölge halkına yardımları ulaştırıyoruz. Afrin merkezde sivil halka birincil ihtiyaç olan ekmek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Daha önce de kırsal köylerde acil yardım ve paketleri ve temizlik malzemesi olmak üzere acil ihtiyaç malzemeleri dağıttık. Ramazan ayı boyunca da mobil fırınımız Afrinli kardeşlerimizin hizmetinde olacak. Yardımlarını bizlere ulaştıran tüm halkımızdan Allah razı olsun” dedi.

Dernek tarafından 5 yıl önce Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle hizmete sokulan mobil fırın, Ortadoğu'da tüketilen "Pita" olarak bilinen lavaş ekmeğini üreten ilk mobil fırın olma özelliği taşıyor. Afrin'de şartlar normale dönüp, fırınlar yeterli hizmet verene kadar mobil fırın ekmek dağıtımına devam edecek.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 11:28
  1. Sadakataşı Derneği

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