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Sadakataşı Derneği, Yemen'de gıda ve hijyen ürünleri dağıttı

Dernek Marib'te 4 bin 500 kişiye gıda, bin kişiye hijyen ürünleri ile 4 bin ekmek dağıttı

15 Aralık 2018 Cumartesi 00:32
Sadakataşı Derneği, Yemen'de gıda ve hijyen ürünleri dağıttı

MARİB (AA) - Sadakataşı Derneği Yemen'in Marib ilçesindeki binlerce sığınmacıya gıda ve hijyen ürünleri yardımında bulundu.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in çeşitli bölgelerinden Marib'e gelen çok sayıda sığınmacı olduğunu, dernek olarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Hasbal, ülkede yürüttükleri yardım faaliyetleri kapsamında Marib’teki kamplarda 4 bin 500 kişiye içinde un, yağ, şeker, pirinç, konserve ve süt tozunun olduğu koliler dağıttıklarını ifade etti.

Ayrıca bin kişiye hijyen malzemelerinin bulunduğu paketler dağıttıklarını aktaran Hasbal, Marib’in kuzeyindeki Ravda kampında ise ilk etapta 4 bin ekmek dağıttıklarını, kampta bir fırın kurularak 40 bin ekmek daha dağıtılacağını söyledi.

Hasbal, Sadakataşı olarak Yemen’de yaşanan krize bir nebze çare olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini, Yemen halkının kalbinde ayrı yeri olan Türk milletinin yardımlarının bölgede önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 00:32
  1. gıda yardımı
  2. Sadakataşı Derneği
  3. Yemen

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