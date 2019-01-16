Sadakataşı Derneği ve ESKAD'dan "Yemen yardımı"

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği ve merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD), Yemen'e yardım organizasyonu düzenledi.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, KKTC'nde eğitim gören öğrencilere ve yerel halka yönelik sosyal, eğitim ve kültürel faaliyetler yürüten ESKAD, açlık, salgın hastalıklar ve iç savaşın yaşandığı Yemen yararına, resim sergisi ve seminer düzenledi.

İç savaşın başladığı 2015'den bu yana can kaybının 30 bini aştığı Yemen'de, hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırıların arttığı, sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşandığı, temiz suya ulaşımın olmadığı, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin olduğu belirtilen açıklamada, bölgenin acil yardım beklediği aktarıldı.

Açıklamada göre, ESKAD, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Yemen yararına resim sergisi ve kermes düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında, sergiyle birlikte bölgede yaşanan trajedi ve halkın yaşadığı mağduriyet, Kıbrıs halkına aktarılarak Yemen için farkındalık oluşturuldu.

- "Yemen, kültürel ve dini olarak kardeş coğrafyamızdır"

Kermes ve sergiden elde edilecek gelirle bölgede ekibi bulunan Sadakataşı Derneği aracılığıyla yapılacak olan yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere, un, pirinç, şeker, konserve, yemeklik yağ ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası, ekmek, içilebilir temiz su, hijyen paketi, ilaç, kurban eti, battaniye ve yatak dağıtımı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESKAD başkanı Mustafa Sinan Gökçe, "İslam coğrafyasının kanayan yarası, mazlum Yemen halkına Kıbrıs halkı ve öğrencilerimizle birlikte el ele vererek yardım kampanyası başlattık. Yemen, kültürel ve dini olarak kardeş coğrafyamızdır. Yaşamış oldukları zor günlerinde kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği ve ESKAD'ın başlattığı Yemen yardımlarına destek olmak isteyen hayırseverler, YEMEN yazarak 2989'a SMS atıp, www.sadakatasi.org.tr isimli internet adresinden banka hesap numaralarına erişerek, online bağış yapabiliyor.