Sadakataşı Derneği kış yardımlarına başladı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Türkiye ve Suriye'deki yetimler ile ailelerine kıyafet yardımı yapacak.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Baştan ayağa kış yardımı" çağrısı ile çalışmalarını başlatan Sadakataşı Derneği, Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan, Orta Asya ve Balkanlar'da faaliyet gösterecek.



Yardımlar kapsamında, Yozgat ile Suriye'nin İdlib bölgesinde yetim ve yetim ailelerine dağıtılacak yaklaşık 12 bin kışlık kıyafetin dikimi tamamlandı.



Hayırseverlerin bağışladığı kumaşlar, Hatay Reyhanlı'da kimsesiz 40 Suriyeli kadının çalıştığı ve geçimlerini sağladığı atölyede diktirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, kış mevsiminin gelmesiyle İslam coğrafyalarında yaşayanların karşılaştığı zorlukların daha da arttığını belirtti.

Özdal, ihtiyaç sahipleri için kış yardımlarını sürdüreceklerini aktardı.



Yardım çalışmalarına katkıda bulunmak isteyenler "www.sadakatasi.org.tr" adresinden banka hesap numaralarına erişerek online bağış yapabiliyor.