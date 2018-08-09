Sadakataşı çocukların yüzlerini güldürdü

İstanbul Ümraniye’de Sadakataşı Derneği ile İslamic Relief yardım kuruluşu 380 çocuğa bayramlık kıyafet alabilmeleri için hediye çeki dağıtımı gerçekleştirdi.

Ümraniye Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda Karagöz Hacivat gösterisi, gölge oyunu ve kukla gösterileri sergilenerek çocuklar mutlu anlar yaşadı.Geceye Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SİYAD)’de desteklerini sağladı. Anadolu vedünyanın dört bir yanından gelen yardımlarla alınan bayramlık kıyafetler yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; Bugün burada 380 ihtiyaç sahibi ve yetim kardeşimizin bayramlık kıyafetlerinin dağıtımını gerçekleştirdik.



Bayram öncesinde çocukları sevindirmek istediklerini ifade eden Özdal, "Sadakataşı Derneği olarak çocuklarımızın yüzünü güldürmek, bayram kıyafetlerini hediye etmekbizlere manevi bir huzur verdi. Kurban Bayramı sonrasında da yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yardımlarımıza devam edeceğiz.’’ Dedi.

Sadakataşı Derneği’nin bayramlık yardımlarına destek olabilmek için 2989’a kısa mesaj hattından BAYRAMLIK yazıp sms göndererek bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca https://bagis.sadakatasi.org.tr/ sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan bayramlık bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.