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Aktüel Sadakataşı 30 ülkeye Ramazan yardımı ulaştıracak
Aktüel

Sadakataşı 30 ülkeye Ramazan yardımı ulaştıracak

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:36:00 -
Sadakataşı 30 ülkeye Ramazan yardımı ulaştıracak

Sadakataşı Derneği, Ramazan çalışmalarını bu yıl ‘‘Birlikte Bereketli Olsun’’ çağrısıyla başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 30 ülkede gerçekleştirecek.

Dernek bu yıl Ramazan çalışmalarını deprem bölgeleri ve Gazze öncelikli olmak üzere 30 ülkede yapacak. Yardımlar kapsamında kumanya, bayramlık, market kartı, fitre, zekât, fidye dağıtımları gerçekleştirecek olan dernek 30 ülkede iftar sofraları kuracak.

Yurt içi Ramazan çalışmaları

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketi sebebiyle bu yıl da dernek deprem bölgesinde var gücüyle çalışacak. Dernek bununla birlikte ülkemizin dört bir tarafında yaşayan yoksul ve ihtiyaç sahibi on binlerce aileye kumanya, market kartı, fitre, zekât, bayramlık dağıtımları gerçekleştirilecek. Sadakataşı ekipleri Hatay ve Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı boyunca düzenli olarak iftar sofraları kuracak.

Gazze’ye tüm Ramazan yardım ulaşacak
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İsrail’in katliamlar gerçekleştirdiği Gazze’de milyonlarca insan açlık ve kıtlık ile karşı karşıya kalmış durumda. Zor durumda Filistin halkı için Sadakataşı Derneği Ramazan ayı boyunca her gün 10 bin kişiye iftar vermeyi planlıyor. Dernek, bölgede bulunan gönüllüleri aracılığıyla Gazzeli binlerce aileye gıda kolisi, un ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak.

30 ülkeye iyilik ulaşacak

Sadakataşı Türkiye ve Gazze dışında 28 ülkede gerçekleştireceği Ramazan yardımları kapsamında binlerce aileye fitre, zekât, kumanya dağıtımları gerçekleştirecek. Kurulacak iftar sofralarında binlerce kişiyle bir araya gelinecek. Dernek ekipleri bayram mutluluğunu en fazla yaşayacak olan binlerce çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edecek.

Nerelere yardım ulaştırılacak?

Sadakataşı Türkiye ve Gazze başta olmak üzere bu Ramazan ayında Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Bulgaristan, Burkina Faso, Çad, El Salvador, Filistin (Kudüs), Gana, Hindistan, Irak, İspanya, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Macaristan, Mali, Meksika, Tayland, Myanmar, Moritanya, Nepal, Nijer, Suriye, Somali, Sri Lanka, Vietnam ve Yemen’e Ramazan yardımları ulaştıracak.


Geçen Ramazan neler yapıldı?

Sadakataşı Derneği geçtiğimiz Ramazan ayında 12 ülkede yapılan yardımlarda;

-28 bini Türkiye’de olmak üzere 32 bin aileye gıda kumanyası ulaştırdı.

-Türkiye’de 10 bin aileye market kartı yardımı yapıldı.

-5100 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

-5 bin aileye fitre ve zekât ulaştırıldı.

-Deprem bölgelerinde kurulan iftar sofralarında 190 bin kişi orucunu açtı.

-Yaklaşık 400 bin kişi bu yardımlardan faydalandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın Ramazan çalışmalarına destek olmak için www.sadakatasi.org.tr adresi üzerinden bağış yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon üzerinden dernek yetkililikleriyle irtibata geçebilirsiniz.

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