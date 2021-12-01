'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (Yaprak sarması)
Türk mutfağının en lezzetli ve en özel yemeklerinden biri, yaprak sarma tarifi
Yaprak Sarması Tarifi İçin Malzemeler
500 gram tokat yaprağı (salamura)
1 adet limon
Zeytinyağı
İç harcı;
2 orta boy kuru soğan
1,5 su bardağı pirinç
Maydanoz
1 yemek kaşığı salça
Karabiber
Kırmızı pul biber
Kimyon
Nane
Tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Öncelikle salamura yapraklar 2-3 dakika sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır.
Geniş bir kabın içerisine soğanlar rendelenir üzerine zeytinyağı dökülür.
Pirinç yıkanarak kabın içerisine eklenir.
Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır.(çiğden bir iç harç olacak)
Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir.
Sardığımız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.(üzerine sarmalar dağılmasın diye tencere kapağından biraz küçük ebatta bir kase kapatabilirsiniz.)
Afiyet olsun…