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Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (Yaprak sarması)
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (Yaprak sarması)

Türk mutfağının en lezzetli ve en özel yemeklerinden biri, yaprak sarma tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:16:00 - 2021-12-01 09:29:13
'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (Yaprak sarması)

Yaprak Sarması Tarifi İçin Malzemeler

500 gram tokat yaprağı (salamura)

1 adet limon

Zeytinyağı

İç harcı;

2 orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

Maydanoz

1 yemek kaşığı salça

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kimyon

Nane

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Öncelikle salamura yapraklar 2-3 dakika sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır.

Geniş bir kabın içerisine soğanlar rendelenir üzerine zeytinyağı dökülür.

Pirinç yıkanarak  kabın içerisine eklenir.

Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır.(çiğden bir iç harç olacak)

Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir.

Sardığımız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.(üzerine sarmalar dağılmasın diye tencere kapağından biraz küçük ebatta bir kase kapatabilirsiniz.)
Afiyet olsun…

 

 

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