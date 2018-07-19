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Saçlarınıza maden suyu ile bakın!

Saçlarınıza canlılık ve parlaklık katmak için sizde maden suyu kullanın.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:23
Saçlarınıza maden suyu ile bakın!

Saça canlılık katmak için birçok formül deniyoruz. İşte onlardan biri de maden suyu...

SAÇLARI UZATIYOR

Maden suyu, saçların doğal yöntemlerle parlaklığını geri kazandırmak için yardım alınabilecek en iyi alternatiflerden biri. Saçlarınızı maden suyu ile yıkadığınızda kısa sürede saçlarınızın uzadığını ve canlandığını göreceksiniz.

ŞAMPUANDAN SONRA MADEN SUYU DÖKÜN

Saçlarınızı şampuan ve kremledikten sonra maden suyu ile 3-5 dakika masaj yaparak durulayın. Böylece saçlarınız yumuşak ve parlak bir görünüm alacak.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 23:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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