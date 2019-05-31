Saçları dönme dolaba takılan çocuk yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde oyun parkında saçları dönme dolaba sıkışan kız çocuk yaralandı. Alınan bilgiye Seydişehir Belediyesi oyunparkına ailesiyle birlikte gelen Suriye uyruklu Safa Süleyman (11) çok oturaklı dönme dolaba bindi. Eğlence aracı hareket ettiğinde Süleyman'ın saçları dönme dolabın ortasında bulunan demir mekanizmaya takıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri çocuğu saçlarını keserek kurtardı. Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Safa Süleyman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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