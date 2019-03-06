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Saçını benzinle yıkayan kız kendini yaktı

Erzincan merkezde bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isteyen lise öğrencisi G. sobayla temas edince alevler içinde kaldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:37
Saçını benzinle yıkayan kız kendini yaktı

Erzincan merkezde bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isteyen lise öğrencisi G.K. (16) sobayla temas edince alevler içinde kaldı. Babası Erdal K. tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan G.K. sevk edildiği Erzurum’da tedaviye alındı.

 

Olay, 3 Mart günü saat 22.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fikriye-Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. G.K. banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarına döktü. Ancak bu sırada saçları sobayla temas edince G.K. alevler içinde kaldı. Çığlık seslerini duyan Erdal K. banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal K. sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan G.K. ilk müdahalesinin ardından Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

 

Kızını kurtarırken ellerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Erdal K. kabus dolu anları şöyle anlattı:

 

"Kızımın saçında bitler oluşmuş. Okuldaki arkadaşları da bunun çözümünün saçlarını benzinle yıkamak olduğunu söylemiş. Banyo kazanını yakmakta kullandığımız benzinden bir miktar saçına dökmüş. Bu sırada eğilirken, saçları sobada alev almış. Kızımın çığlıkları üzerine banyoya koştuk. Kapıyı kilitlediği için kendisi çıkmayı başaramamış. Kapıyı kırıp içeriye girdim. Kızım alev almıştı. Havluya sarıp söndürdüm. Hemen 112’yi aradık ve hastaneye kaldırdık. Kanaması var, ameliyat oldu. Sürekli pansuman yapılıyor. Allah’ım yavrumuzu bize bağışlasın. Ben ailemin geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlıyorum. Kızımın bu hale gelmesinin tek nedeni maddi imkansızlık."

 

Öte yandan ailesinin maddi durumu iyi olmayan G.K. için sosyal medyada Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:37
  1. Erzurum
  2. Erzincan
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • o.bo.b1 sa önce
    İHH. VE DİĞER YARDIM DERNEKLERİNE DUYURULUR FAKİR BİR BABANIN VE BİR KIZIMIZIN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAKIN VE YARDIMLARINIZI BİRAZDA BU DURUMDA OLANLARA YAPMANIZI RİCA EDİYORUZ.

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