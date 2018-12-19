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Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:03
Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Dört oktavlık sesiyle bugünün önemli caz sanatçılarından olan Sacha Boutros, 28 Aralık'ta İstanbul'da konser verecek.

Albümleri Grammy’ye aday gösterilen ve 2017'nin en iyi caz vokalisti seçilen sanatçı, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Meksikalı bir anne ile Lübnanlı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen sanatçı, büyükanne ve büyükbabasından aldığı müzik sevgisiyle iki yaşında şarkı söylemeye başladı.

Boutros, henüz 4 yaşında piyano eğitimine başlarken, San Diego Üniversitesi'nde işletme ve pazarlama bölümünü bitirdi. 20 yaşında profesyonel olarak şarkı söylemeye başlayan sanatçı, klasik müzik ve opera eğitimi aldı.

Caz ve opera başta olmak üzere pek çok türde şarkı söyleyen sanatçı, eserleri 13 dilde yorumlayabilmesiyle dikkati çekiyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:03
  1. İbb
  2. İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu
  3. konser
  4. Sacha Boutros

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