Saç uzmanından sağlıklı saç uzatmanın tüyoları

Saçların uzamaması farklı sebeplerden dolayı karşımıza çıksa da, en fazla stres ve psikolojik travmalar bu sorunun çok daha fazla tetiklenmesine neden oluyor. Saçlarınızın uzamıyor olmasının asıl nedeni ise anajen evrede olmaması ve katajen evrede kalmasıdır.

Ünlülerin saç uzmanı Hamit Ayyıldız, sağlıklı saç uzatmanın tüyolarını paylaştı. Kadınların artık saçları yıprandı diye uzun süre beklemelerine gerek kalmadığına dikkat çeken Ayyıldız, evde kolayca yapılabilecek uygulamayla saçlarda meydana gelen değişimi anlattı.

Ayyıldız, kadınların sağlıklı şekilde saç uzatmak için ihtiyaç duydukları yöntemin ‘dulavrat otu’ olduğunu aktardı. Ayyıldız; “Hemen bugün maske yapmaya başlayalım ve bu maskeleri haftada bir veya daha az sıklıkta yapalım. Asıl mesele dulavrat otu yağı yapmak. Bunun için de ihtiyacımız olan A vitamini, Hint yağı, badem yağı, zeytinyağı, alfa tokoferol asetat var. Tüm yağları karıştırıp tüm saça kökten uca uyguluyoruz. 40-60 dakika bekletin ve durulayın. Dulavrat otu yağını okul yıllarımda şampuana katmışlığım bile vardır. Şampuanlara yağ katmayı sevmem ama size yakışıyorsa harika olur. Saçınız, güzelliğiniz için korumanız gereken en önemli şeydir” dedi.

Kısa bilgiler

Dulavrat otu yağı nedir?

Dulavrat otundan bitkisel bir yağ elde edilir ve bu yağ çeşitli hastalıkların tedavisi için önerilir. Dulavrat otu yağı faydaları arasında saçlara vitamin ve hacim katması ön plana çıkar. Kurumuş ve solmuş saçlara canlılık katmak isteyenler, bu bitkinin mucizevi yağını saç maskelerine ekleyebilir.

Dulavrat otu kökü nasıl kullanılır?

Kullanım için tipik bir dozaj miktarı belirlenmemiştir. Ancak çay olarak tüketilmek isteniyorsa 2,5 gram dulavratotu kökünü 150 ml kaynar suya atarak demleyiniz. Bu çayı günde 1-2 kez içmeniz tavsiye edilir.

Saça faydaları nelerdir?

Dulavrat otundan hazırlanan bitkisel yağ, saç bakımında sıkça kullanılır. Saçlara vitamin ve hacim katan dulavrat otu yağı kepeklenme, saç dökülmesi ve saç diplerinde kaşıntı gibi sorunlara da iyi gelir.

Dulavrat otunun diğer 7 şaşırtıcı faydaları

1) Cilt Kusurlarını İyileştirir.

2) Sindirim Sistemini Korur.

3) Güçlü Antioksidandır.

4) İdrar Söktürücüdür.

5) Kan Şekerini Dengeler.

6) Bağışıklığı Güçlendirir.