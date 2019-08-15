0553 313 94 23

Şaç kavurma nasıl yapılır kavurma nasıl yapılır sulu kavurma nasıl yapılır kavurma nasıl yapılır dana yumuşak kavurma nasıl yapılır

Kavurma, çok basit olarak görülen bir yemek olsa da çoğu zaman yapılan kavurmalar istenilen yumuşaklığa ve lezzete sahip olmaz.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
Şaç kavurma nasıl yapılır kavurma nasıl yapılır sulu kavurma nasıl yapılır kavurma nasıl yapılır dana yumuşak kavurma nasıl yapılır

İşte kolayca yapabileceğiniz kavurma tarifi...

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kurban eti bir gece dinlendirildikten sonra sinirleri temizlenerek kuşbaşı şeklinde doğranır. Ayrı bir kaba 1 kilo ete 250gr iç yağı olacak şekilde iç yağı doğranır.

Etler genişçe bir tencereye alınarak kapağı kapalı bir şekilde kendi suyunu çekene kadar kavrulur. Pişerken üzerinde biriken köpükler kaşık yardımı ile temizlenir.

Et kavrulurken diğer yandan iç yağları ayrı bir kapta kavrulmaya başlanır. İç yağını kaynadıktan sonra üzerinde biriken kıkırdaklar kevgir yardımı ile toplanır.

Kavurma tencerenize 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra yağın kızmasını bekleyin ve ardından kuşbaşı doğradığınız eti atarak 4-5 dakika karıştırarak kavurun.

Et suyunu salmaya başladığı zaman ocağınızın altını “en kısık” konuma getirin ve tencerenin kapağını kapatın.

15′er dakikalık aralarla etinizi karıştırın ve kapağını vakit kaybetmeden tekrar kapatın. Karıştırma işlemi dışında kesinlikle kapağını açmayın!

1 saat kadar sonra tuz, karabiber ve kekiğini de ilave ettikten sonra 15-20 dakika kadar daha pişirin.

Böylece 80-90 dakika aralığında ağır ateşte kendi suyunun lezzetiyle pişmiş ve yumuşacık bir kavurma hazırlayabilirsiniz.

Etler suyunu tamamen çektikten sonra ya da çok miktarda kavurma yapıyorsanız et suyu bolca olacaktır bu durumda et piştiğinde tencerenin tabanında kalan bu koyu renkli suyu kepçe yardımı ile alın, suyu çekmesini beklerseniz etleriniz çok piştiğinden ezilecektir.

Yumuşacık et pişirmenin bir diğer püf noktası ise etin eşit boyutlarda kesilmiş olmasıdır.

İÇ YAĞI MUTLAKA EKLEYİN

Suyunu çeken etlere iç yağı eklenir.

Normalde yemeğe koyduğumuzdan biraz daha fazla tuz koyarak 5 dakika kadar daha kavrulur.

Ocak kapatılarak etler sıcakken ısıya dayanıklı yayvan kaplara veya tepsilere boşaltılarak soğuması beklenir (plastik kap kullanmayınız).

Yağlar donduktan sonra kavurma kaplardan buzdolabı poşetlerine alınır.

Bir ay içinde tüketilecekse buzdolabında, uzun sürede tüketilecekse derin dondurucuda muhafaza edilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:21
  1. kavurma
  2. kavurma nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feminist avukat evlilik kurumunun gerekliliğinden yakındı! Ar, namus, edep, hâyâ kalmadı
    1. Feminist avukat evlilik kurumunun..
    2. Büyükşehir Belediyesi’ne GEKA’dan..
    3. Her şey daha yeşil bir Nilüfer için
    4. Balıkesir tarım ve hayvancılık kenti..
    5. Boccia antrenmanları devam ediyor
    6. Çatak’ta AK Parti 18. yaşını kutladı
    7. Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını..
    8. AK Parti teşkilatlarla..
    9. Manisa Büyükşehir’in fabrikası parke..
    10. 11 milyon dolarlık İHA'dan sonra..
    11. Ahmet Bulut’tan Falcao transferine..
    12. "Falcao transferinde olumsuz bir şey..
    13. Gazinin darp edildiği kafede rezalet!..
    14. Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9..
    15. TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın..
    16. Umut Işığı ihtiyaç sahiplerine ışık..
    17. KMÜ’ye 3 bin 992 yeni öğrenci
    18. Denizlispor Başkanı Çetin'den..
    19. Büyükşehir ve AFAD’dan kurtarma..
    20. Üstüne ağaç devrilen orman işçisi ağır..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Ünlü gazeteci, Erdoğan’a seslendi: Bu atamaya kimlerin sevindiğinden haberiniz var mı?
    Ünlü gazeteci, Erdoğan’a seslendi: Bu atamaya kimlerin sevindiğinden haberiniz var mı?
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu