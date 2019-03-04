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Saç ekiminde kök ve deri analizi

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde öncelikle saç ve deri analizlerinin doğru yapılması gerektiğini söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:53
Saç ekiminde kök ve deri analizi

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde öncelikle saç ve deri analizlerinin doğru yapılması gerektiğini söyledi.


Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi işleminin basite gelmeyeceğini çünkü geri dönüşü olmayan bir operasyon olduğunu ifade ederek “Saç ekim işlemi için araştırma yaptığınızda ‘enseden kök alınıp boş olan yerlere ekim yapılır’ diye okursunuz ama işin aslı bu kadar basit değil. Saç ekim işlemi basite gelmez. Çünkü geri dönüşü yoktur. Ben beğenmedim kafamı ilk haline alın lütfen yoktur. Saç ekiminde öncelikle saç ve deri analizleri doğru yapılmalıdır. Saç köklerinin nasıl olduğu, derinin özellikleri nasıl? Gibi analizleri iyi yaparsanız ekilecek olan köklerin deride kaç milim derinlikte olacağına doğru karar verdiğiniz anlamına gelir ve ekilen kökler zamanında ve müşterinin istediği şekilde çıkar. Bu tıpkı bir ziraat mühendisinin toprak analizini doğru yaptıktan sonra ağaç ekmesine benzer. Siz sık bir toprağa dik köklü bir ağaç ekerseniz ağaç toprağın sıklığından dolayı köklerini dikine doğru ilerleyemez ve ilk rüzgarda kurur veya kökleri yeterince besini almadığı için kurur. Aynı şekilde yumuşak bir toprağa yayvan köklü bir ağaç ekerseniz, ağaç toprağa tam tutunamaz ve kurur. Bu nedenle saç ekiminde kök ve deri analizlerinin doğru yapılması gerekmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:53
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