0553 313 94 23

Saç ekiminde Avrupalılar Arapları geçti

Sağlık turizminde son dönemde önemli adımlar atan Türkiye, saç ekimi ve estetik operasyonlarda da hızlı şekilde büyüyor.

15 Şubat 2019 Cuma 14:26
Saç ekiminde Avrupalılar Arapları geçti

Sağlık turizminde son dönemde önemli adımlar atan Türkiye, saç ekimi ve estetik operasyonlarda da hızlı şekilde büyüyor.


Geçtiğimiz yıllarda daha çok Arap coğrafyasından gelenler ağırlıkta iken son yıllarda Avrupalıların sayısı Arapları katladı.


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi ve Saç Ekimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Servet Terziler, 2017’de 1 milyar dolarlık tahmini gelirin geçtiğimiz yıl 1.5 milyar doları geçtiğini söyledi. Türkiye’nin kalite ve fiyat dengesiyle öne çıktığını belirten Dr. Terziler, bunun devamlılığı için sektördeki denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Terziler, günde ortalama iki bin kişinin saç ekimi ve estetik operasyonlar için yurtdışından Türkiye’ye geldiğini söyledi. Son dönemde özellikle Avrupalıların çok ilgi gösterdiğine dikkat çeken Dr. Terziler, "Türkiye’de saç ekim başladığı zaman ilk olarak Arap ülkelerinden yoğun bir akın yaşandı. Şu anda ise Avrupa’dan gelenlerin sayısının Arap dünyasından gelenleri misliyle katladığını söyleyebiliriz. Son 2-3 yılda Avrupa’dan gelen saç ekim hastalarında aritmetik hatta geometrik bir artış yaşanıyor. Bu işte memnuniyet ön planda olduğu için sonuçlarını gören birçok insan tavsiyeyle akın akın ülkemize geliyor" dedi.


Sağlık turizmi için gelenlerin aynı zamanda Türkiye ekonomisine de önemli bir katkı sunduğunun altını çizen Dr. Terziler, şunları söyledi:


"Saç ekimi için gelenler ülkemizde ortalama 2 ila 3 gece kalıyor. Estetik operasyon için gelenler ise, estetik operasyona bağlı olmakla birlikte 3-4 gece ülkemizde kalıyor. Geldikleri zaman otellerde kalıyor, İstanbul’u geziyor, restoranlarda yemek yiyor ve alışveriş yapıyorlar. Sağlık turizmini tüm şehirsel turizmi yükselten ciddi bir operasyon gibi düşünebiliriz."


En büyük korkumuz Laleli gibi olmak


Türkiye’nin bu alanlarda öne çıkmasının en önemli nedeninin kalite fiyat dengesi olduğunu vurgulayan Dr. Terziler, 2019 ve sonrasından da elde edilecek gelirin artmasını beklediklerini ifade etti. Ancak burada takip ve denetimin çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Dr. Terziler, "En büyük korkumuz Laleli piyasasındaki gibi bir sürecin yaşanması. 1980’den sonra özellikle Kuzey ülkelerinden tekstil için Laleli’ye akın akın insanlar geliyor ve yapılan bavul ticareti hiç bitmeyecek zannediliyordu. Fakat orada ticaretin kötüye kullanılması ve kaliteli ürünlerin müşterilere tedarik edilmemesi, sonrasında yabancıların rotasının Türkiye’den Çin’e, Hindistan’a, Uzak Doğu’ya kaymasına neden oldu" diye konuştu.


Sektörün en büyük sorununun merdiven altı saç ekim merkezlerinin kontrolsüz bir şekilde çalışması olduğunu vurgulayan Dr. Terziler, "Sağlıksız yerlerde insanların SGK ödemeleri yapmadan kaçak bir şekilde çalıştırılması ve başlarında doktor olmadan bu işlemin yapılması gibi sorunlar Türkiye’de gelecekte saç ekim sektörünün azalmasına hatta yok olmasına bile neden olabilir. Şu anda rüzgar Türkiye’nin lehine esiyor fakat kaliteli hizmeti devam ettiremezse bu herhangi başka bir ülkeye kayabilir. Sektörün Türkiye’ye kazandırdığı döviz düşünüldüğünde, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin denetimleri artırıp tedbirleri sıkılaştırmak suretiyle kaliteli sağlık hizmetinin devamına olanak sağlamaları, acilen hayata geçirilmesi gereken bir eylem planı olmalı" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'de
    1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..
    2. Aktaş: “Minibüsçülerin meselelerini..
    3. Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5..
    4. "Avrupa'da Müslüman olmak zor"
    5. Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    6. Uçuruma yuvarlanan traktörden..
    7. "Vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak..
    8. Bayburt Belediyesi’nden dolmuşlarla..
    9. Rusya, 40 yıllık ‘gizli’ belgeleri..
    10. İran'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü
    11. Dolapta yakalanan albayın Whatsapp..
    12. Sabri Çelik kimdir nerelidir? Merkez..
    13. Refah Sokak’ta temizlik operasyonu
    14. Çorum’daki uyuşturucu operasyonunda 2..
    15. Saç ekiminde Avrupalılar Arapları geçti
    16. ''Adayı Türklerin elinden alalım''
    17. Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı
    18. "Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu,..
    19. Başkan Çerçi’den Manisa TSO’ya ziyaret
    20. Akhisar Müftüsü, Ülkü Ocaklarının..
    21. Kaymakam Mustafa Özarslan çocuklarla..
    22. Devriye polisleri araması olan 3 şahsı..
    23. Sevgililer Günü'nün hediyesi akıllı..
    24. Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta..
    25. 15 kişilik minibüsten 34 kaçak göçmen..
    26. Siirt’te sağlıkçılara ’İş Sağlığı ve..
    27. Bakan Pakdemirli, Aydın’da kırsal..
    28. Polisi ısıran HDP'li sözde vekil..
    29. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: “Yıl..
    30. CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Handan..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz