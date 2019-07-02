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“Saç ekimihastane ortamında yapılmalı”

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör saç ekiminin hastane ortamındave uzman hekim tarafından yapılması gerektiğini belirterek, “Çok nadirde olsa saç ekimi sırasında bazı komplikasyonlar oluşabilir.

02 Temmuz 2019 Salı 11:32
“Saç ekimihastane ortamında yapılmalı”

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör saç ekiminin hastane ortamındave uzman hekim tarafından yapılması gerektiğini belirterek, “Çok nadirde olsa saç ekimi sırasında bazı komplikasyonlar oluşabilir. Hastane ortamında yapıldığı takdirde alanında uzman hekimler gerekli müdahalede bulunabilirler” dedi.


İnsan sağlığıyla ilgili yapılacak her müdahalenin uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğini belirten Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, “Günümüzde kuaför salonlarında bile saç ekimi yapan yerler var. Bu tür yapılan müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Saç ekimi hastane ortamında hekim ve anestezi teknisyenleri gözetiminde yapılması daha sağlıklı olacaktır. Saç ekimi yaklaşık 10 saat süren bir işlem olduğu için bu süre zarfında nadiren de olsa oluşabilecek komplikasyonlar hekimler anında müdahale edebilirler. Hastanemizde saç ekimi işlemini kendi doktorlarıyla, kendi ekibiyle, kendi ameliyathanesinde yapmaktadır. Hiç başımıza gelmedi ancak herhangi bir olumsuzluğa karşı yoğun bakım ünitemiz ve hekimlerimiz gerekli müdahale için hazır beklemektedirler" diye konuştu.



“İleri teknolojiler kullanılıyor”


Dünyada gelişmiş sağlık merkezlerinin saç ekiminde kullandıkları teknikleri hastanelerinde de kullandıklarını ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek hastalarıyla buluşturduklarını belirten Yasemin Gülgör, “Sadece dökülen alanı tedavi etmenin yanında mevcut saçları da koruma altına alabilmek adına destek tedaviler uyguluyoruz. Ekim yapıldıktan sonramevcut saçlarda seyrelme olabilme ihtimali var. Bu seyrelme hoş görünmediği için PRP ve mezoterapi gibi yöntemlerle saçlarda oluşabilecek seyrelmeyi geciktirmeyi hedefliyoruz. Amacımız ticari değil, hastalara iyilikler yaparak onların daha mutlu yaşamalarını ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:32
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