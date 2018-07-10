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Saç düzleştiriciler saça zarar veriyor

Saç ve Deri Uzmanı Sallis, "Kullanımı kolay saç düzleştiricileri fazla ısı ve yetersiz koruma nedeniyle saçları kurutur ve daha kıvırcık, kabarık hale gelmesine neden olur. Hatta saçlarda meydana gelen incelmeler nedeniyle kopmalar gözlenebilir." dedi.

10 Temmuz 2018 Salı 23:03
Saç düzleştiriciler saça zarar veriyor

İngiltere'nin hastane kökenli 7 özel kliniğinden birinde çalışan Saç ve Deri Uzmanı Lain Sallis, kendilerine saç dökülmesi konusunda başvuran kadınların saç düzleştirici kullanma bağımlılığı olduğunu söyledi.

Sallis, eski nesil çelik tabamlı saç düzleştiricilerin 20 dakikada ısındığını ancak yeni seramik tabanlı saç düzleştiricilerinde birkaç dakika içinde 220 c derecede ısındığının altını çizdi. Yeni teknolojinin saçın yapısına zarar verdiğini kaydeden Sallis, dışarıdan düz olarak gördüğümüz saçlarımızın mikroskop altında incelendiğinde yer yer zayıfladığının görüldüğünü belirtti.

Sallis, "Kullanımı kolay saç düzleştiricileri fazla ısı ve yetersiz koruma nedeniyle saçları kurutur ve daha kıvırcık, kabarık hale gelmesine neden olur. Hatta saçlarda meydana gelen incelmeler nedeniyle kopmalar gözlenebilir. Saçı korumak için düzleştirici ısıttıktan sonra kullanmadan önce kapatın. 220 C derece ısınan düzleştiriciler yerine 180 C derecenin altındaki düzleştiricileri tercih edin. Saç düzleştiricisini kullanmadan önce saçı ısıya karşı koruyan ürünler kullanırsanız zararı en aza indirgemiş olursunuz. Isıdan koruyan spreyler sihirli iksir değil. Saç düzleştiricilerle her gün bunları kullansanız da saçlarınız zarar görüyor. Bu nedenle düzleştiricileri sadece gerektiği zamanlarda koruyucu ürünlerle kullanın. Çok sıcak olmamasına da dikkat edin" dedi.

HASAR GÖREN SAÇLARINIZ İÇİN BUNLARI YAPIN!

Saçlara öncelikle ultra besleyici ve kabarıklık önleyici özel bir bakım uygulanmalı. Saçlarınızı şampuanlamadan önce iyi bir bakım kremi sürün. Parmak uçlarınızla saç diplerine yedirin ve 20 dakika bekleyin. Sonrasında nemlendirici uygulayın ve yıkayın.

Saçlarınız çok fazla kabarıyorsa ipek yastık kılıfı kullanmanız bunu azaltabilir.

Saç düzleştirici alırken seramik plakalı olmasına dikkat edebilirsiniz. Kuru saça uygulayın, saçlarınız ıslakken asla düzleştirmeyin.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 23:03
  1. saç düzleşirici
  2. saç yıpranması

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