Saç dökülmesini pahalı ürünler kullanmadan doğal yolla durdurun: 40 yıl yapılan! Ak düşen saçlar tarih olacak

Yaşadığımız şehir ortamı, istemeden vücudumuza aldığımız zararlı maddeler sağlığımızı kötü etkiliyor.

Bu durumdan da nasibini en çok alan da saçlarımız oluyor.

Hem sağlığımızı korumak hem de mutlu bir hayat yaşamak aslında sadece biraz düzenli olmaktan geçiyor. Beslenmemize ve uykumuza dikkat ettiğimiz takdirde çoğu şey kendiliğinden yoluna giriyor.

Bu içeriğimizde size saçlarınızı nasıl eski sağlığına kavuşturacağınızı anlatacağız. İnanın sandığınız kadar zor değil. Hadi başlayalım!

Çemen otu kullanın.

Çemen otu tohumlarını bir gece suda bırakın ve ertesi gün bir macun haline getirerek saçınıza uygulayın. Uyguladıktan sonra saçınızı ıslak bir havlu veya bone ile kapayın ki macun kurumasın. 30 dakika sonra durulayın.

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Zamanla saçlarınız güçlenecek ve yeni teller çıkmaya başlayacaktır.

Aloe vera kullanın.

Saç derinizin pH dengesini aloe vera kullanarak düzenleyebilirsiniz. Aloe vera özünü saç derinize direk olarak uygulayın ve 45 dakika sonra durulayın. Haftada 3 – 4 kez uygulamanız sonuç almanıza yetecektir.

Soğan ile saçınızı güçlendirin.

Saçınız çoktan dökülmeye başladıysa soğan suyu tam ihtiyacınız olan tedaviyi size sunuyor. Hem saç derinizdeki zararlı bakterileri öldürür hem de saç derinizi besleyerek yeni saç telleri oluşmasına yardımcı olur.

Bir soğanı öğütün ve elde ettiğiniz suyu saçınıza uygulayın. Yarım saat sonra yıkayın.

Sıcak yağ ile masaj yapın

Saçınız yeterince beslenemezse dökülmeye başlar. E vitamini bakımından zengin herhangi bir yağ olabilir. Hindistan cevizi, badem, hardal, zeytin veya jojoba yağı kullanabilirsiniz.

Yağı metal bir kapta ısıtın ve saç derinize masaj yaparak yedirin. Geceden yağı saçınızda bırakırsanız daha etkili sonuç alırsınız.

Ebegümeci yaprakları veya çiçeği kullanarak saç dökülmesini durdurun.

Hem saçınızdaki kepeği yok etmek hem de saç dökülmesini durdurup yeni saç kökleri elde etmek için ebegümeci çiçeğini ve yapraklarını rahatlıkla kullanabilirsiniz.

En iyi faydayı almak için 12 – 12 parça çiçek ve yaprağı 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağıyla karıştırın ve ısıtın. Karışımı süzün ve çıkan yağ ile saç derinize ve saçlarınıza masaj yapın. Bir gece bekletin ve sabah güzelce durulayın.