Saç dökülmesi olanlar dikkat! Omicron'un iki tuhaf belirtisi ortaya çıktı

Omicron'un belirtilerini netleştirmeye çalışan bilim insanları bu varyantla birlikte saç dökülmesi ve konjonktivitin (pembe göz) meydana geldiğini belirledi. Omicron'un en sık görülen belirtilerinin ise burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı olduğu bilinmektedir.

Omicron varyantının önceki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türlerine göre daha farklı semptomlar gösterdiğini belirten İngiliz bilim insanları öksürük, burun akıntısı ya da boğaz ağrısının yanı sıra Omicron tespit edilen kişilerde iki yeni ve 'garip' belirti ortaya çıktığını duyurdu.

Saç dökülmesi ve pembe göz belirtisi ortaya çıktı

İngiliz bilim insanları son bir ay içerisinde Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda saç kaybı ve konjonktivit (pembe göz) belirtileri ortaya konulduğu belirtildi. Bu varyantın gözde bulunan ACE2 enzimlerini etkilediğini dile getirdi.

Konjonktivit nedir?

Halk arasında 'pembe göz' ya da 'kırmızı göz' hastalığı olarak bilinen konjonktivit, gözdeki şeffaf dokunun ve göz kapaklarının iltihaplanması olayına denir. Bu rahatsızlık gözde kanlanmaya yol açar.

Amerikan Dermatoloji Birliği Akademisi de Kovid-19'un son dönemde öne çıkan semptomlarından birinin de saç dökülmesi olduğunu duyurdu. Omicron varyantının en sık görülen belirtileri ise burun akıntısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısı.

Daha bulaşıcı ama daha hafif atlatılıyor

Omicron'un diğer mutasyonlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu ancak daha hafif atlatıldığı belirlendi. Bilim insanları Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesini hem bu varyantın özelliklerine hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlıyor.