Saç çıkartan bal yumurta muz karışımı: Adeta serum...

Saç çıkartan bal yumurta muz karışımı ile doktorları bile şaşırtacak derecede saçlarınız tekrar çıkacak.

Herkes güçlü, güzel ve sağlıklı saçlara sahip olmak ister. Size tarif edeceğimiz bu doğal tedavi yöntemi ile bu gerçek olacak. Saçlarınızın dökülmesini önlemek için bir servet harcamanız gerek yok. Bu muhteşem doğal kür ile bunu yapabilirsiniz.

Ortalama 50-100 tel saç dökülmesi normal kabul edilir fakat daha fazlası sizi kelliğe götürür. İşte biz bu tarif ile fazlasını engelliyoruz. Üstelik doğal yöntemler ile.

Doğal saç dökülmesi malzemeler:

Yarım muz

Yarım şişe bira

Yumurta sarısı (1-2 tane)

1 çorba kaşığı organik bal

Doğal saç dökülmesi tarifi :

Bir kaba birayı dökün, üzerine balı ve yumurtayı koyup karıştırın. Daha sonra muzu ezerek içine ekleyin. Hepsini karıştırın homojen olana kadar. Kafa derinize bu karışımı sürün ve sıcak tutmak için alüminyom folyo ile sarın. Bu şekilde 1 ya da 2 saat boyunca bekleyin, bu işlemi yaz aylarında yapmak sizin için daha kolay olacaktır.

Bu işlemi haftada iki kez uygulayın ve 3 ay içinde sağlıklı sonuçlar elde etmeye başlayacaksınız.

Vücut için de önlem alın

Bal, yumurta ve muz karışımı; sporcular ve sağlıklı beslenenler tarafından yüksek protein, kaliteli karbonhidrat, potasyum ve doğal enerji desteği amacıyla genellikle smoothie (içecek) olarak tüketilir.

Saç dökülmesine karşı herkesin denemesi gerekiyor.

Bal, hassas ve kuru saçlar için doğal bir nemlendirici ve yatıştırıcıdır. Başarılı kabiliyeti sayesinde saç tellerine nem hapseder, kırıkları azaltır ve hassas saç derisini korur. Doğru uygulandığında saçları ağırlaştırmadan yumuşatır.

Arıların çiçeklerden ve bitkilerden topladıkları nektarları işleyerek ürettiği , yüksek karbonhidrat içeriği, antioksidan özellikleri ve eşsiz aromasıyla en değerli doğal besin ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Balın hızı, balın akışkanlık (vizkozite), suda çözünme veya kristalleşme (donma) hızını ifade eder. Saf bir balın oda sıcaklığındaki akış hızı yavaştır; nem oranı arttıkça veya sıcaklık yükseldikçe balın akış ve çözünme hızı belirgin şekilde artar. Onu mevcut enzimler oluşturuyor.

Dikkat çekici bir başka unsur ise coğrafi konumu, iklimi ve zengin flora çeşitliliği sayesinde sadece tatlı bir besin değil, her bölgenin karakterini yansıtan eşsiz bir doğa harikasıdır. Bal, vücut için doğal bir şifa kaynağıdır. Hızlı enerji verir, bağışıklığı güçlendirir ve cildi besler. İçindeki vitaminler ve antioksidanlar beden sağlığı için adeta meydan okuma yapar. Bal, vücut için ciddi bir enerji kaynağı, destekleyicisidir.

VUCUT İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİNİ ALMAK İSTEYENLERE ŞİFA OLUR.

Kaliteli ve şifa niteliğinde bir bal; arıların doğadan topladığı nektar veya salgıları, ısıl işlem görmeden ve polenleri süzülmeden (ham bal formunda) petekten alınmasıyla elde edilir.

Saç koruma; ısı, güneş, yanlış yıkama ve mekanik yıpranmalara karşı saç tellerinin nem dengesini ve keratin yapısını savunma sürecidir. Etkili bir saç koruma rutini için ısıya karşı sprey kullanmak, saçı her gün yıkamamak, sülfatsız ürünler tercih etmek ve UV filtreli kremlerle desteklemek gerekir.

Saç çıkartan bal önemli bir taktik: yumurta ve muz maskesi saçları besler, Bu karışım saça nem verir ve parlaklık sağlar. İçindeki vitaminler saç tellerini güçlendiren avantajdır.

Nem sağlar: Bal ve muz kuru saçları yumuşatır.

Güç verir: Yumurta proteini saç tellerini destekler.

Parlaklık kazandırır: Saçların daha canlı durmasına yardım eder.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alerji riski: Yumurta veya bala alerjiniz varsa cildiniz kızarabilir.

Temizlemesi zordur: Yumurta ılık suyla yıkanmalıdır. Sıcak su yumurtayı pişirebilir.

Tek başına yetmez: Genetik dökülmelerde veya sağlık sorunlarında bu maskeler kalıcı çözüm sunmaz. Daha uzun ve sağlıklı saçlar için dikkat etmek gerekir.

Öneriler...

Tüketimi için önerilerde bulunan uzmanlar, bal kullanılan kişiler için güvenli bir seçenek olduğunu vurguladı.

Araştırmanın bulgularına göre, bal insan vücudunun sağlığı açısından ürünler kategorisinde ilk sırada yer alıyor.

Bilimsel araştırmalara göre önerileri saf ve ham bal, yüksek , enzim, içeriğiyle bağışıklık sistemini destekler, öksürüğü hafifletir, mikrop ve bakterilerle savaşır ve yara iyileşmesini hızlandırır.

Bal, doğal bir tatlandırıcıdır. Ancak doğrudan bağırsak sağlığını, bağışıklığı, hormonları, kronik iltihabı iyileştirdiğine veya kanseri önlediğine dair güçlü bir bilimsel kanıt yoktur. Fazla bal tüketmek şekeri artırır ve iltihaba yol açabilir. Balın vücut ve cilt tarafından kolayca emilebildiği, bu özelliği sayesinde besleyici, kozmetik açıdan büyük faydalar sağladığı bilinmektedir.

Gerçek bal nasıl anlaşılır yöntemini açıklıyoruz.

Renk, akışkanlık, koku ve yakma testi gibi pratik yöntemler uygulanır. Gerçek bal kaşıktan kesintisiz akar, ateşte karamelize olur ve hafif çiçek kokar; sahte bal ise aşırı şekerli kokar ve çabuk yanar. Kesin sonuç için laboratuvar analizi şarttır.