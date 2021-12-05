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Kadın - Aile Saç böreği ( Gözleme) nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Saç böreği ( Gözleme) nasıl yapılır?

Saç böreği tarifi, nasıl yapılır? İşte kolay tarif

Yeniakit Publisher
2021-12-05 19:17:00 - 2021-12-05 19:28:39
Saç böreği ( Gözleme) nasıl yapılır?

Saç böreği diğer adıyla gözlemeyi bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Tavada Saç Böreği (Gözleme) nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru için

  • 1 paket yaş maya yada
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 kilo un
  • Tuz ve ılık su

İç harcı için;

  • Peynirli iç harcı ( peynir, maydanoz ,kırmızı pul biber)
  • Kıymalı iç harcı ( kıyma, soğan, nane, tuz)
  • Maydanoz (kavrulacak)
  • Ispanaklı iç harcı ( ıspanak, soğan,tuz ,kırmızı pul biber – kavrulacak -)

Yapılışı

Mayayı ılık suda eritin, sonra unun ortasına mayayı tuzu ve ılık su ekleyerek yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.Hamuru 15 -20 dk. Dinlendirin. Tavada pişeceği için küçük bezeler alın ve tezgahta yuvarlak olarak açın. İçine istediğiniz iç harcını koyun ve yarım daire olacak şekilde kapatın. Kenarlardan iyi kapatın ki çevirirken açılmasın arası. Teflon tavanızda arkalı önlü olarak pişirin. Piştikten sonra üzerine tereyağı gezdirin. Yaptığınız börekleri üst üste koyun ki yağladığınız zaman arkalı önlü yağlanmış olsun. Afiyet olsun.

 

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