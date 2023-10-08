Saç bakımında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Kıskandıran parlak saçlar için cebinizi zorlamayın!

Saç Bakımında Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir?

Saçlarınızın sağlıklı bir şekilde uzaması, kırılmaması, dökülmemesi, ipeksi ve parlak bir görünüm kazanması için yıkamadan şekillendirmeye birçok konuda dikkat edilmelidir.Saçlarınıza uyguladığınız bazı yönler yanlıştır ama siz doğru zannedersiniz. Saçlarınızın her zamankinden daha parlak olması için ne yapacağınız konusunda kafanız karışık mı? Peki, nedir bu doğru bilinen ama aslında yanlış olan yöntemler? Birkaç ufak yöntemler...

Saç Bakımında Uygulanan Yanlışlar

Saç bakımı kadınlar için oldukça önemli olmaktadır. Sürekli olarak saçlarına farklı uygulamalar yapmaktadırlar. Bu sebeple saçları sürekli ya yıpranmakta ya da kırılıp dökülmektedir. Bu sebeple aslında daha fazla strese girerek çeşitli yollar aramaktadırlar. Ancak bazı bulunan yöntemler de aslında doğru bilinir ya da öyle duyarlar. Ancak her zaman duydukları şey tam da doğru olmamaktadır. Saçlarına bir uygulama yaparken mutlaka uzun süre araştırmaları gerekmektedir.

İlk olarak kepek sadece yağlı saçlar da oluşur kanısı doğru bilinir ancak yanlışlardan ilki olmaktadır. Saçların sürekli yıkanması saç derilerini kurulaştırır, gerginleştirir ve bu durumda kepek oluşumu ortaya çıkar. Bunun yanında az saç yıkamak da saçları çabuk yağlandıracağı için saçlarda yine bir kepeklenme söz konusu olacaktır. Bu sebeple asıl bilinmesi gereken şey kepeğin saç yıkama sıklığı ile ortaya çıkmasıdır. Saçlar sık sık yıkanırsa daha sağlıklı olur düşüncesi de oldukça yanlış olmaktadır.

Kişiler saç yapılarına göre yıkama sıklığı belirlemeleri gerekmektedir. Bunun ile birlikte saç yapılarına göre şampuan kullanmaları gerekmektedir. Banyo sonrasında saçlar hemen şekillendirilmeli kanısı da yanlış olanlardan bir tanesi olmaktadır. Islak saçın hemen taranması ve hemen şekillendirilmesi saçlarını yıpratmakta ve saç tellerinizi inceltmektedir. Saçı şekillendiren aletler saça iyi gelir düşüncesi de yanlıştır.

Çünkü sonuç olarak saçlarına farklı bir madde ya da farklı derece de bir ısı veriyorsunuz. Bu o zaman saçlarınız düzeltmez ya da ona iyi gelmez aksine saçlarınızın daha kısa sürede yıpranmasına neden olur. Yazın güneş olduğu için ekstra bir bakıma gerek yoktur düşüncesi de olabildiğince yanlıştır. Çünkü saçlarınızı güneş ışınlarından korumanız gerekmektedir aslında.

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Neden Yanlış Biliyorsunuz?

Genel olarak saçlarınıza her şekilde bakım yapmak istiyorsunuz. Ancak kulaktan dolma bilgiler ile bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sebeple kulaktan dolma bilgiler ile değil de gerçekten kendinizin gözlem yaparak ya da açıp okuyarak yaptığınız yöntemler ile saçlarınıza bakım yapmanız gerekmektedir.