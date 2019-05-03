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Sabri Uzun'un tutukluluğuna itiraz

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Uzun'un avukatları, tutuklama kararına itirazda bulundu

03 Mayıs 2019 Cuma 17:28
Sabri Uzun'un tutukluluğuna itiraz

ANKARA (AA) - "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un avukatları, müvekkilleri hakkındaki tutuklama kararına itiraz etti.

Uzun'un avukatları Refik Ali Uçarcı, Muzaffer Özbayrak ve Ümit Kara, itiraz dilekçelerini Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine verdi.

Dilekçede, Uzun'un gerek emniyette görev yaptığı dönemde gerekse emekli olduktan sonra tutuklama gerekçesinde yardımla suçlandığı FETÖ/PDY'nin hedefinde olduğu ve hayatı boyunca bu örgütle mücadele ettiği ifade edildi.

Uzun'un kaçma şüphesi bulunmadığı, delillerin tamamen toplandığı ve kuvvetli suç şüphesi olmadığı belirtilen dilekçede, Uzun'a yönelik tutuklama tedbirinin tamamıyla kaldırılması veya adli kontrol tedbirleriyle Uzun'un tahliyesi istendi.

Dilekçede Uzun'u tutuklayan hakimin tarafsız olamayacağı da savunularak, "Bu sebeple bundan sonraki tüm soruşturma işlemlerinden el çektirilmesini teminen, hakimin reddi talebinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından geçen hafta tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:28
  1. Sabri Uzun
  2. tutuklamaya itiraz

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