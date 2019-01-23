Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı

Sabri Ülker Vakfı’nın genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olma misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği “Sabri Ülker Bilim Ödülü 2019” yarışmasına başvurular başladı. Teması “Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı” olarak belirlenen “Sabri Ülker Bilim Ödülü” yarışması için başvurular kabul edilmeye başlandı. Uluslararası başvuruya açık olan ve katılım üst yaş sınırının 45 olarak belirlendiği “Sabri Ülker Bilim Ödülü” yarışmasına, tamamlanmış orijinal projelerle sadece İngilizce başvuru yapılabiliyor. Kazanan bilimsel projenin 100 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmanın jürisinde bu yıl, uluslararası bilim insanlarının yanı sıra geçen yıllarda bilim ödülü kazanan isimler de yer alıyor. 31 Mart 2019’a kadar başvuruların kabul edileceği Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün kazananı 2 Mayıs’ta açıklanacak.