Sabri Kalkar’ın acı günü
İHA Spor Servisi Şefi Sabri Kalkar’ın annesi Firdevs Kalkar hayatını kaybetti.07 Temmuz 2019 Pazar 18:56
İHA Spor Servisi Şefi Sabri Kalkar’ın annesi Firdevs Kalkar hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gören İHA Spor Servisi Şefi Sabri Kalkar’ın annesi Firdevs Kalkar, hayatını kaybetti. Kalkar’ın cenazesi Bağcılar Çiflik Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı’na defnedildi.
Firdevs Kalkar’a Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır dileriz.
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