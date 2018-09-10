Sabri Sarıoğlu kimdir nereli ve kaç yaşında? Sabri futbolu mu bıraktı?

15 yıl Galatasaray’da forma giyen Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığını açıkladı. Peki Sabri Sarıoğlu kimdir? Sabri Sarıoğlu nereli ve kaç yaşında? Sabri Sarıoğlu hangi takımlarda oynadı? İşte Sabri Sarıoğlu biyografisi...

Sabri Sarıoğlu 26 Temmuz 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine 1999 senesinde Galatasaray altyapısında başlayan Sarıoğlu, ilk profesyonel sözleşmesini de 2002 senesinde Galatasaray ile imzaladı. Tam 15 sene formasını giydiği Galatasaray'da toplam 358 maça çıktı. Bu süre zarfında sağ bek- sağ açık mevkisinde oynaması münasebetiyle fazla gol şansı bulamayan Sarıoğlu, yine de 14 kez rakip ağları havalandırdı. 2017 senesinde Galasaray'dan ayrılırken toplam 6 Süper Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası kazanan kadroda yer alan Sarıoğlu, aynı takımla bir de Avrupa Futbol Şampiyonası üçüncülüğü yaşadı. 2017 senesinde Süper Lig'in İzmir ekibi olan Göztepe ile anlaşma sağlayan Sarıoğlu, 2006-11 yılları arasında da Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giydi.