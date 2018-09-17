Sabra ve Şatilla katliamı unutulmuyor

Dönemin İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron’un komutasındaki siyonist askerler ve Hristiyan milislerin Lübnan sokaklarını kan gölüne çevirdiği 36 yıl önceki kanlı baskına şahitlik eden 57 yaşındaki Said İbrahim Hasaneyn isimli Filistinli mülteci, söz konusu katliamın insanlık sınırlarını aştığını vurgulayarak, “Yaşlı, kadın, çocuk hatta anne karnındaki bebekleri öldürdüler. Katliamın üzerinden 36 yıl geçti ama hâlâ hatırladıkça sinir krizi geçiriyorum” dedi.

Terörist İsrail’in yaptığı en kanlı katliamlardan biri olan Sabra ve Şatilla kamplarındaki soykırımın dün 36. yıldönümüydü... Filistinliler kanlı olayları anarken siyonistlerin kirli tarihi de bir kez daha lanetlendi.

Sabra ve Şatilla katliamının 36. yılı münasebetiyle konuşan Filistinli tanıklar, yaşadıkları korkunç olayların hafızalarında hâlâ tazeliğini koruduğunu belirtiyor. Lübnan’ı 1982 yılında işgal eden İsrail ordusu ile ırkçı Hristiyan milislerin, 16 Eylül 1982’de akşam saatlerinden itibaren başlayan ve 3 gün süren kanlı baskınında kadın ve çocuk ayrımı gözetmediklerini söyleyen tanıklar, katliamda Filistinlilerin yanı sıra Lübnanlıların da öldürüldüğüne dikkati çekti. Şatilla Mülteci Kampı sakinlerinden Fuad Abid, katliamın yaşandığı tarihte 12 yaşında olmasına rağmen olayları çok iyi hatırladığını belirterek, “Sabra ve Şatilla kamplarındaki mülteciler, 17 Eylül 1982 günü direnişçi Filistin halkına yönelik en kanlı katliamlardan birinin manzarasına uyandı” dedi.

KAMPLARI KUŞATIP, KATLETTİLER

Abid, İsrail’in Lübnan’ı işgal ettiği 1982’de sağlanan uluslararası anlaşma gereği Filistinli direnişçilerin ülkeyi terk etmesinin ardından İsrail askerleri ile Hristiyan Falanjist milislerin, Sabra ve Şatilla kamplarına üç koldan saldırdıklarını anlattı. Filistinli direnişçilerin ülkeyi terk etmesinin ardından kampların güvenliğini sağlayacak uluslararası güçler göreve başlayana kadar bir boşluk oluştuğunu dile getiren Abid, katliamın da bu esnada gerçekleştiğini söyledi.

DÂVÂMIZI HİÇ UNUTMADIK

Bir asırdan bu yana Filistin halkına yönelik komploların ardı arkası kesilmediğine işaret eden Abid, şöyle devam etti: “Sabra ve Şatilla katliamı, insanlık tarihinin de en vahşi soykırımlarından biridir. O gün sokaklar, çocuk kadın veya yaşlı ayrımı gözetmeksizin öldürülen 3 binden fazla Filistinliye ait cesetlerle dolmuştu.”

Filistinlilerin karşılaştığı tüm komploların arkasında, “geri dönmemek üzere vatanlarını unutmaları için Filistin halkını yerinden etme hedefinin yattığını” belirten Abid, “Ama tüm oyunlara rağmen davamızı ve vatanımızı unutmadık. Filistin halkı hâlâ topraklarına geri dönme hakkına bağlılığını koruyor” ifadelerini kullandı.