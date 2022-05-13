Sabr Uzun kimdir? Sabr Uzun nereli hangi görevlerde bulundu?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yargıtay'ın 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı paylaşan Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'a tepki gösterdi. EGM paylaşımında, “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir AHLAKSIZLIĞI kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yargıtay'ın 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı paylaşan Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'a tepki göstermişti. Sabri Uzun, terör destekçisi Kaftancıoğlu’na, Twitter hesabından "Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" paylaşımında bulunmuştu. Peki Sabr Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sabri Uzun kimdir?

Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. 1978 yılında emniyetteki görevine başladı ve 2013 yılına kadar sürdürdü. 40 yıllık mesleki kariyerinde Türkiye'de meydana gelen istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol üstlendi. Gündeme oturan birçok olayı- içinde barındıran ''İn'' adında kitabı bulunan Uzun, bir kitabında 28 Şubat süresince tanık olduğu olayları kaleme aldı.