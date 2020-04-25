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Sabırlı ol ve sabret

Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, "Sabırlı ol ve sabret" isimli şiirini bizimle paylaştı.

2020-04-25 11:58:00 -
Sabırlı ol ve sabret

Geçen sene doluydu ramazanda camiler

Bu sene boş kalacak önce sağlık dediler

Bu sene ramazana hüzünlü giriyor müminler

Yalvarıyoruz ALLAHım katından yardım gönder

*

Ezanlar okunacak haydin Namaza diye

Namazlar müslümana miraçtan bir hediye

Allah’ım  daha beteri varsa koru  bizleri

Tevbe istiğfar edelim ALLAH’ım affet diye

*

Bu sene iftarlarda komşular olmayacak

Komşular olmayınca hiç tadı kalmayacak

Camiler cemaate bu yıl hasret kalacak

Bu RAMAZAN hep hüzünlü olacak.

*

İnsanlığın başına bela oldun korona.

Evlerine uğradım  sarılamadım toruna

Çok ağırıma gitti gitti benim zoruma

Def et belayı RABBİM Ramazan hatırına.

*

Kul azmadıkça ALLAH bela yazmaz bilelim

Tevbe istiğfar edip kendimize gelelim

Teravihleri evde kılalım bu Ramazan

İbadet yapmak için önce sağlık diyelim.

*

Ramazan geldi diye seviniyoruz elbet

İnşallah  şuurlanır kıyama durur ümmet

Süleyman’ım nefsime sesleniyorum önce.

Bu da gelip geçecek sabırlı ol ve sabret.

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