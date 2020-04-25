Sabırlı ol ve sabret
Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, "Sabırlı ol ve sabret" isimli şiirini bizimle paylaştı.
Geçen sene doluydu ramazanda camiler
Bu sene boş kalacak önce sağlık dediler
Bu sene ramazana hüzünlü giriyor müminler
Yalvarıyoruz ALLAHım katından yardım gönder
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Ezanlar okunacak haydin Namaza diye
Namazlar müslümana miraçtan bir hediye
Allah’ım daha beteri varsa koru bizleri
Tevbe istiğfar edelim ALLAH’ım affet diye
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Bu sene iftarlarda komşular olmayacak
Komşular olmayınca hiç tadı kalmayacak
Camiler cemaate bu yıl hasret kalacak
Bu RAMAZAN hep hüzünlü olacak.
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İnsanlığın başına bela oldun korona.
Evlerine uğradım sarılamadım toruna
Çok ağırıma gitti gitti benim zoruma
Def et belayı RABBİM Ramazan hatırına.
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Kul azmadıkça ALLAH bela yazmaz bilelim
Tevbe istiğfar edip kendimize gelelim
Teravihleri evde kılalım bu Ramazan
İbadet yapmak için önce sağlık diyelim.
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Ramazan geldi diye seviniyoruz elbet
İnşallah şuurlanır kıyama durur ümmet
Süleyman’ım nefsime sesleniyorum önce.
Bu da gelip geçecek sabırlı ol ve sabret.