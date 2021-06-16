Sabire Elen kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sabire Elen’ne neden teşekkür etti?

Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı. Aşı ekibinde yer alan Sabire Elen, yaptığı aşı miktarı ile birlikte yorgun halini gösteren bir fotoğrafla paylaşım yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Sabire Elen’in paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından Sabire Elen’e hitaben şunları söyledi: “Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı.” Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: “Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.” Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak"