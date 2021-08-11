Sabina Toziya hayatını kaybetti | Sabina Toziya kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Ana'yı canlandıran Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sabina Toziya’nın biyografisi insanlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Sabina Toziya kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Ana'yı canlandıran Sabina Toziya, 75 yaşında beynindeki tümör sebebiyle hayatını kaybetti. Acı haberi yapımcı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu. İşte merak edilen haberin devamı…
Sabina Toziya kimdir?
Sabina Toziya, 1946 doğumludur. 75 yaşında olan Sabina Toziya Üsküp, Makedonya da doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrılmıştır.