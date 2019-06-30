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SABİM 15 yılda 25 milyon vatandaşa hizmet verdi

Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı.

30 Haziran 2019 Pazar 11:11
SABİM 15 yılda 25 milyon vatandaşa hizmet verdi

Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı. Başvuruların yarısı bilgi alma amaçlı, yüzde 22’si hastane randevusu, yüzde 21’i şikayet, yüzde 4’ü talep, yüzde 2’si acil yardım ve yüzde 1’i teşekkür amaçlı yapıldı.


SABİM’e kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı. 2018 yılında 17 bini acil yardım talebi olmak üzere toplam 5,5 milyon başvuru alan SABİM, 2019’un ilk dört ayında ise 1,2 milyon çağrı yanıtladı. 2018 yılı faaliyet raporuna göre başvuruların yüzde 82’si başvurulan ay içerisinde çözüme kavuşturulurken, yüzde 18’i ilgili merkez ve taşra teşkilatına sevk edildi. Başvuruların yarısı bilgi alma amaçlı, yüzde 22’si hastane randevusu, yüzde 21’i şikayet, yüzde 4’ü talep, yüzde 2’si acil yardım ve yüzde 1’i teşekkür amaçlı yapıldı.


7 gün 24 saat vatandaşlara kesintisiz hizmet veren SABİM, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kuruluşlarda sunulan sağlık hizmetinin etkin, verimli, hakkaniyete uygun ve şeffaf hale getirilmesi, yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi ve kısa sürede müdahale edilerek giderilmesi amacıyla kuruldu. Sağlık alanındaki taleplerin, önerilerin, sorunların ve teşekkürlerin değerlendirildiği bir platform olan SABİM, Bakanlık ve vatandaşlar arasında köprü vazifesi görüyor.



Sağlık sisteminin geliştirilmesi için veriler analiz ediliyor


SABİM operatörleri, gelen başvuruların kaydını aldıktan sonra çözümleyiciye ulaştırıyor. Konunun aciliyet sırasına göre çözümleme süreci yönetiliyor ve mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşması sağlanıyor. Başvurular “Acil Yardım, Bilgi Alma, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Organ Bağışı, Salgın Hastalık Bildirimi, Sığınmacı/Mülteci Sağlık Hizmeti, Ulusal Olağandışı Durumlar, Öneri, Şikâyet, Talep, Teşekkür” olarak 14 başlıkta ve 114 alt başlıkta değerlendirmeye alınıyor. SABİM üzerinden toplanan veriler, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için detaylı şekilde analiz ediliyor. İşlevselliği ile dünyada örnek gösterilen SABİM’i birçok ülkeden sağlık bakanları ve heyetler ziyaret ediyor.


Sağlık sistemiyle ilgili herhangi bir talep, öneri, sorun ve teşekkür için SABİM Alo 184 Hattı aranarak, sosyal medya üzerinden @sagliklicozum adresine ulaşılarak, e-posta, faks kanalları kullanılarak veya şahsen birime gidilerek başvuru yapılabiliyor. SABİM çalışanları, ayrıca bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların yorum bölümüne yazılanları da takip ediyor ve vatandaşlara bu kanal üzerinden de ulaşarak destek sağlıyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:11
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