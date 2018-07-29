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Sabiha Gökçen'de yeni terminal binası heyecanı

31 Temmuz’da yeni terminal binasını açacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, "26 milyon euroluk yatırımla kapasitemiz 41 milyon yolcuya çıkacak" dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:04
Sabiha Gökçen'de yeni terminal binası heyecanı

31 Temmuz’da yeni terminal binasını açacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, “26 milyon euroluk yatırımla kapasitemiz 41 milyon yolcuya çıkacak. Bu yatırımla şehir havalimanı olacağız” dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış çalışmaları için geri sayım sürerken, Sabiha Gökçen Havalimanı büyütme çalışmaları hız kazandı. 

100 KİŞİLİK İSTİHDAM

İç Hatlar Terminali ek binasının, yaklaşık 26 milyon euroya mal olduğunu belirten Göral, "Mevcut terminalimizin kapasitesi yıllık 33 milyon yolcu. Yeni ek binamızın hizmete girmesiyle bu rakam 41 milyon yolcuya çıkacak" dedi. Mevcut terminalin büyüklüğünün 180 bin metrekare, yeni ek binanın ise 25 bin metrekare olduğunu vurgulayan Göral, halihazırda İSG'de 550 kişinin çalıştığını, yeni bina ile birlikte 100 kişiyi daha istihdam edeceklerini kaydetti. İstanbul Yeni Havalimanı'nın kendilerini olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Göral, "Yeni Havalimanı'nın açılışı ile birlike Avrupa yakasının sahil kesimleriyle Boğaz hattında yaşayan vatandaşlarımız Sabiha Gökçen'i tercih edecek" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ORTAK ARIYORUZ

Yüzde 100 Malezya Havalimanları Holding iştiraki olduklarını ve halihazırda stratejik ortak arayışlarının devam ettiğini belirten Göral, "Yurtiçinden ve yurtdışından görüştüğümüz taliplilerimiz var. Ancak bu noktada grubumuzun çoğunluk hisseyi elinde tutmak düşüncesinde olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu sene içerisinde sürecin tamamlanacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

2019'DA METRO BAĞLANACAK

2019'da Kadıköy-Kartal metrosunun, Pendik hattından Sabiha Gökçen'e bağlanacağını belirten Göral, "Vatandaşlar Sabiha Gökçen'den 40 dakikada Kadıköy'e, 50 dakikada ise Taksim'e ulaşabilecek. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sabiha Gökçen bağlantısının açılmasıyla birlikte özellikle Avrupa kıtasından terminalimize ulaşım çok kolaylaştı. Yüksek hızlı trenin de hizmete girmesiyle çevre illerle ulaşılabilirliğimiz artacak" dedi.(Sabah)

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 12:04
  1. İstanbul
  2. Sabiha Gökçen Havalimanı

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