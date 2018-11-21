PKK'ya katılmaya gelen terörist Sabiha Gökçen'de yakalandı

Belçika'dan PKK terör örgütüne katılmak üzere İstanbul'a gelen sempatizan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 yaşındaki Muzaffer K., Belçika'da ailesi ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre genç adam önceden irtibat kurduğu PKK silahlı terör örgütünün üyeleri ile anlaştı. Terör örgütünün kırsal kadrosuna katılmak üzere Belçika'dan İstanbul'a 18 Kasım günü hareket etti.

Yine iddiaya göre genç adam evden çıkarken ailesine Kürtçe bir mektup bıraktı. Sabiha Gökçen Havaalanı'na indiğinde gözaltına alınan Muzaffer K., polis merkezine götürüldü.

Mektup bırakıp, PKK'ya kaçtı

Genç adamın üzerinde kalp şeklinde kolye ucu diğer yüzünde ise terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu bir materyal ele geçirildi. Muzaffer K.'nin cep telefonunda örgütün propaganda amacıyla kullandığı marşların yüklü olduğu şarkılar, örgütün sarı kırmızı ve yeşil zemin üzerindeki sözde bayraklı fotoğrafı ve sosyal medyada örgütü övücü mesajların bulunduğu tespit edildi.

Genç adamın, ailesine yazdığı Kürtçe notun Türkçe tercümesinde ise, hayatında zor ve önemli bir karar verdiğini, PKK saflarına katılacağını ifade ederek örgütle bağlantılı kişiler tarafından beyninin nasıl yıkandığını itiraf etti.

Tutuklandı

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Gökalp Kökçü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç adam, "İsveç vatandaşı olduğunu, Kürt İsveç Kültür Derneği'ne sıkça gittiğini, ailesinden bu örgüte katılıp hapis cezası alan kişiler olduğunu ve kendisinin de PKK örgütünün ideolojisini benimsediğini, destek verdiğini ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı sevdiğini" belirtti. Tutuklanma talebiyle İstanbul sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Muzaffer K., 'Terör örgütüne üye olmak, Propaganda yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.