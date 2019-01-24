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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'naPRİDA'dan 4 ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, PRİDA İletişim Ödülleri'nde toplam 4 ödül kazandı

24 Ocak 2019 Perşembe 11:54
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'naPRİDA'dan 4 ödül

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından düzenlenen PRİDA İletişim Ödüllerinde toplam 4 ödül aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanının, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile hayata geçirdiği Hayat ve Biz projesi, İDA tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen PRİDA İletişim Ödüllerinde 3 ayrı kategoride ödülle buluştu. Sabiha Gökçen Havalimanı ayrıca özel gün iletişiminde de birincilik ödülünün sahibi olarak toplamda 4 ödül kazandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan ve Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliğinin (ICCO) Türkiye temsilcisi olan İDA tarafından verilen PRİDA İletişim Ödüllerinde Medya ve Influncer ilişkileri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Yönetiminde Özel Gün İletişimi kategorilerinde birincilik ödülü kazanırken, Stratejik İletişim kategorisinde de büyük ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, şunları kaydetti:

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 10. yılına yakışan böylesine anlamlı bir projeye destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İZEV ile toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik.

Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tek amacımız zihinlerdeki duvarları yıkmaktı. Projenin başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğine canı gönülden inanıyorum. Ayrıca 2018 yılı boyunca terminal binamızın içinde gerçekleştirdiğimiz özel gün kutlamalarının da burada ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu etti."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:54
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