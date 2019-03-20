0553 313 94 23

Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi tarafından kuruma bağlı taksicilere, gömlek ve kravat zorunluluğu getirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:53
Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu memnuniyetini ve hizmet kalitesi arttırmak için yeni uygulamalar faaliyete geçiriliyor.

Bu kapsamda, SAWKOOP'a bağlı çalışan taksi sürücülerinin gömlek giymesi ve kravat takması zorunlu hale geldi.

'Daha beyefendi taksiciliği hedefliyoruz'

SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, yaptığı açıklamada, kravat ile daha kurumsal bir görünüşün ortaya çıktığını anlatarak, "Kravatın dışında diğer konular olan yaka kartı, kıyafet olarak ise lacivert ve siyahı belirledik. Bunlar bu şekilde olduğu zaman kurumsal olarak yolcu memnuniyetini artırarak daha kibar, daha beyefendi taksiciliği hedefliyoruz." diye konuştu.

Yolcuların giyim konusuna önem verdiğini belirten Çavuş, "Burada da kılık kıyafeti daha düzgün olan şoförler, kravatından saç tıraşına kadar yolcular tarafından daha fazla tercih ediliyor." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çalışan taksici Bahtiyar Tural da yolcuların uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek, ''İyi tepkiler alıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın kravat takması, araçlarının temiz olması, temiz giyinmesi insanların çok hoşuna gidiyor. İnşallah hep böyle olur. Dışarıdaki arkadaşlarımız da böyle olur." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:53
  1. İstanbul
  2. Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    1. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    2. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    3. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    4. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    5. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    6. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    7. Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği..
    8. EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi..
    9. Isparta’da uyuşturucu denetimleri: 8..
    10. Kayapınar Belediyesi’ne mansiyon ödülü
    11. Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek..
    12. Deprem anı marketin güvenlik..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim ülkemi..
    14. Dünya trendlerini yönlendiren Premiere..
    15. Kazakistan Parlamentosu başkentin..
    16. Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 4..
    17. Mahalli şarkıcı terör propagandasından..
    18. Su zengini değiliz
    19. Başkan adayı Böcek, Alanyalı..
    20. Şahinbey Belediyesinden bir günde 7..
    21. OPET Tevfikiye arkeo-köy modeli..
    22. 20 kişilik lastik botta 60 kişi ile..
    23. Dünya’nın en büyükleri arasında yer..
    24. Öğrencilerden hastane pediatri..
    25. Yenice Jandarmadan öğrencilere trafik..
    26. Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Şubat..
    27. Çorum’da silahlı kuyumcu soygunu
    28. GAÜN’de İş güvenliği Sempozyumu
    29. Zehir tacirlerine darbe
    30. Büyükşehir’den bilinçli tüketicilere..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin