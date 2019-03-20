0553 313 94 23

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler kravatlı olacak

20 Mart 2019 Çarşamba 12:04
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler kravatlı olacak

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı taksicilere, gömlek ve kravat zorunluluğu getirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu memnuniyetini ve hizmet kalitesi arttırmak için yeni uygulamalar faaliyete geçiriliyor.

Bu kapsamda, SAWKOOP'a bağlı çalışan taksi sürücülerinin gömlek giymesi ve kravat takması zorunlu hale geldi.

SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, yaptığı açıklamada, kravat ile daha kurumsal bir görünüşün ortaya çıktığını anlatarak, "Kravatın dışında diğer konular olan yaka kartı, kıyafet olarak ise lacivert ve siyahı belirledik. Bunlar bu şekilde olduğu zaman kurumsal olarak yolcu memnuniyetini artırarak daha kibar, daha beyefendi taksiciliği hedefliyoruz." diye konuştu.

Yolcuların giyim konusuna önem verdiğini belirten Çavuş, "Burada da kılık kıyafeti daha düzgün olan şoförler, kravatından saç tıraşına kadar yolcular tarafından daha fazla tercih ediliyor." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çalışan taksici Bahtiyar Tural da yolcuların uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek, ''İyi tepkiler alıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın kravat takması, araçlarının temiz olması, temiz giyinmesi insanların çok hoşuna gidiyor. İnşallah hep böyle olur. Dışarıdaki arkadaşlarımız da böyle olur." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:04
  1. kravat
  2. Sabiha Gökçen Havalimanı
  3. Taksici

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    3. "Gençlerin donanımlı olması..
    4. Yürümeye üşenince yere çakıldı!
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve..
    6. Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi
    7. Diriliş Ertuğrul'da büyük heyecan!..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    9. Nil havzası hidropolitiğinde Çin..
    10. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    11. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    12. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    13. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
    14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    15. Bakan Soylu: ’’Ağrı’da dünyanın en..
    16. Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan..
    17. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
    18. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
    19. Uysal, Belediye çalışanları ile bir..
    20. Yunanistan’daki tatbikatta mayın..
    21. Başkan Vergili, mahalle toplantılarını..
    22. İSKİ abonelik işlemleri artık mobil..
    23. Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının..
    24. Danimarka parlamentosunda bebek..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Celil..
    26. AGÜ’den Fahri Profesörlük Unvanı
    27. Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:
    28. Varis tedavisi kişiye özel olmalı
    29. Başkan Altay, şehit ailelerini ziyaret..
    30. Muhtarın dikkati felaketi önledi
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin