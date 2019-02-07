Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılında ulaştığı 34 milyon 58 bin adet yolcu sayısı ile Avrupa’nın en büyük 12’nci havalimanı oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı açıklamasına göre, yolcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük 2’nci havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılında 34 milyon 58 bin 917 misafirine ev sahipliği yaparak, Avrupa’da 12’nci büyük havalimanı oldu.

Dünyanın önde gelen havacılık otoritelerinden olan Airports Council International (ACI) Europe tarafından açıklanan sonuçlara göre, Avrupa’nın yolcu saylarına göre en büyük havalimanlarının yer aldığı sıralamada İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 12’nci sırada yer aldı.

Sabiha Gökçen aynı listede 2017 yılında 14’üncü olmuştu. Öte yandan yine ACI tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Sabiha Gökçen, 2018 yılında elde ettiği yüzde 8,8 olan yolcu sayısı artış oranı ile kendi kategorisinde 4’üncü sırada yer aldı.