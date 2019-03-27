Sabancı’dan istihdamlı doktora fırsatı

Sabancı Üniversitesi’nde Türkiye’nin lider firmaları işbirliğinde yürütülecek olan 2244 Sanayi Doktora Programı başvuruları başladı. Program adaylarına ayda 4 bin 500 lira burs ve mezuniyet sonrası üç yıl istihdam garantisi sunuyor.

Program dâhilinde adaylar; Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik, Mekatronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Siber Güvenlik, Üretim Mühendisliği alanlarında doktora yapabilecek. Son başvuru tarihi 12 Nisan olarak açıklanırken, süreçle ilgili detaylı bilgilere https://www.sabanciuniv.edu/tr/2244 adresinden ulaşılabilecek.