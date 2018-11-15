Sabancı’da devir teslim

Sabancı Üniversitesi Rektörü Zehra Sayers, rektörlük görevini Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen törenle Yusuf Leblebici’ye teslim etti. Törene Sabancı Üniversitesi mensuplarının yanı sıra Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Üniversite Politikalarından sorumlu T.C. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu da katıldı.

Ülkemiz için büyük kazanç

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversitenin yenilik ve değişime açık bir yapı ile ilerlediğini vurgulayarak şu mesajı verdi: “Önümüzdeki yıl 20. yılımızı tamamlayacağız. Genç bir üniversiteyiz. Bunun yanında ödün vermediğimiz köklü ve güçlü değerlere sahibiz. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak yine geleneklerimize uyumlu bir rektör seçim süreci sonucunda Lozan Federal Teknoloji Enstitüsünden, değerli bilim insanı Yusuf Leblebici’yi Sabancı Üniversitesi rektörlüğü için seçtik. Sayın Yusuf Leblebici’nin bu görevi kabul edip gelmesi gerek üniversitemiz, gerekse ülkemiz için büyük bir kazançtır.’’ Prof. Dr. Yusuf Leblebici de, ’’Önümüzdeki dönemde, hedefimiz, üniversitemizi sadece Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri değil, dünya çapında saygı duyulan, örnek gösterilen bir bilim yuvası haline getirmek olacaktır’’ mesajını verdi.