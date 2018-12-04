Sabancı Vakfı 11. Filantropi Semineri

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, haklarına erişmede en çok sorun yaşayanlar arasında engelli bireylerin geldiğine dikkati çekerek, "Tüm engellerin ortadan kalktığı, tüm bireylerin hayata özgürce katıldıkları bir dünya diliyorum." dedi.

Sabancı Vakfı'nın 11 yıldır hayırseverlik alanındaki gelişmeleri gündeme taşıdığı "Filantropi Semineri", bu yıl "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" başlığıyla düzenlendi.

Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu'ndaki seminerde konuşan Güler Sabancı, ayrı bir heyecan içerisinde olduklarını ve Sabancı Vakfı olarak filantropi alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek üzere 2007 yılında seminerlere başladıklarını kaydetti.

Bu seminerlerde sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları gündeme getirmek ve tartışma imkanı yaratmak istediklerini belirten Sabancı, filantropinin 21. yüzyılda tüm dünyada önemi ve etkinliği giderek artan konulardan biri haline geldiğini vurguladı.

Bu alana odaklanan kişi ve kurumların sayısının da her geçen gün arttığını belirten Sabancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepsinin hedefinde daha adil ve eşit bir dünyaya katkıda bulunmak arzusu var. Harvard Üniversitesinin yaptığı bir araştırma neticesindeki küresel Filantropi Raporu'na göre vakıf sayısı son 25 yılda üç katı arttı. Bütçeler de ona göre ve 150 milyar doları aşan bir bütçe konuşuyoruz. Rapora göre, bu kaynağın önemli bir kısmı eğitim, sosyal, sağlık ve kültür sanata gidiyor. Vakıflar hangi alanlarda çalışırsa çalışsın bütçeden çok daha önemli bir konu var etki meselesi. Bireylerin bu çalışmalarda ne kadar yararlandığına odaklanmak ve aslında etkiyi takip etmek. Çünkü günümüzde artık filantropi, yani hayırseverlik büyük paralar harcamak değil. Eşit bir dünya hayaline daha etkin çalışmak anlamı gerektiriyor."

Sabancı Vakfı olarak bireylerin bütün haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla çalıştıklarına da değinen Sabancı, "Kuşkusuz haklarına erişmede en çok sorun yaşayanlar arasında engelli bireyler geliyor. Tüm engellerin ortadan kalktığı, tüm bireylerin hayata özgürce katıldıkları bir dünya diliyorum. Sabancı Vakfı olarak bu sebeple kuruluşumuzdan bu yana engelli bireylerin hayata katılımında karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için pek çok proje hayata geçirdik. Bugün de burada teknolojinin bağımsız yaşama nasıl katkı sağlayacağını konuşacağız." dedi.



Güler Sabancı, teknolojinin, eğitimden sanayiye, hayatın her alanının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, "Önemli olan sadece teknolojik gelişmeler değil, bu gelişmeleri hangi alanlarda, nasıl hayata katacağımızı önemsemeliyiz. Teknoloji daha eşit, adil ve demokratik dünya hayaline destek olduğunda daha da anlam ve değer kazanıyor. Bugün teknolojinin engelli bireyler için sunduğu fırsatları konuşacağız. Teknoloji bugün bize gelecek için umut veriyor." ifadelerini kullandı.

- "Amaç tüm engelleri ortadan kaldırmak"

Microsoft Yazılım Mühendisi Saqib Shaikh de teknolojiyi çok sevdiğini söyleyerek, "Defalarca gördüm ki teknoloji her şeyin üstesinden gelebiliyor. Hepimizin elinde artık elinde akıllı telefonlar var. Ama bu acı çektiği için dokunmatik ekran kullanmak zorunda olan bireyler için geliştirildi. Daha sonra bir şirket akıllı telefonlarda da kullanmaya başladı." dedi.

Shaikh, bir yapay zeka projesi geliştirdiğini anlatarak, "Bilgisayarlar artık görüntüleri tanıyabiliyor. Pek çok fotoğraf göstererek bilgisayarların bunları tanıyabilmesini sağladık. Uygulamalar sayesinde insanların yaşamı değişiyor. Yapay zeka sayesinde birçok engeli geride bıraktık. Arkadaşlarım farklı projeler üzerinde çalışıyorlar. Amaçları, tüm engelleri ortadan kaldırmak." şeklinde konuştu.

Logo Silver Firma Üst Yöneticisi (CEO) Boris Lo, merdiven çıkan tekerlekli sandalyeyi tanıttıklarını söyleyerek, "Bu merdiven çıkabilen tekerlekli ve akülü bir sandalye dünyada ilk ve tek. İçindeki akıllı sistem eğimi hesaplayarak ona göre tekerlekleri kaldırıyor ve kauçuk sistem basamakları kavrayarak engelli bireyin güvenli bir şekilde çıkıp inmesini sağlıyor." bilgisini verdi.

Sandalyenin manevra çok hızlı yapılsa dahi devrilmediğini belirten Lo, "Düşme gibi bir problem yok. Üretimine başlanıldı. Bu yeni versiyonu. Şu anda Asya, Amerika ve Avrupa'dan 300 kişi bu ürünü kullanıyor. Fiyatı yaklaşık 18 bin avro." ifadelerini kullandı.

Öte yandan seminerde görme engellilerin ihtiyaçları doğrultusunda akıllı baston geliştiren Kürşat Ceylan, işitme engelli çocuklar için iki dilli hikaye kitabı tasarlayan Melissa Malzkuhn ile fiziksel engelliler için online harita geliştiren Jason Da Silva kendi deneyimlerini anlatırken, akademisyen Volkan Yılmaz engelli politikaları üzerine konuşma yaptı.

TÜBİTAK ödüllü genç yazılımcı Arda Mavi tarafından geliştirilen ve işaret dilini konuşma diline çeviren

Sesgoritma, yazılı metinleri bir eldiven aracılığıyla Braille'e çeviren Gloveye, çevredeki sesleri işitme engellilerin anlayacağı görsel uyarılara çeviren Abilisense, işitme engelliler için çevredeki konuşmaları yazıya çeviren Trelens ve merdiven çıkan tekerlekli sandalye Topchair'in de aralarında bulunduğu pek çok teknoloji de sergide yer aldı.



Seminerin öncesinde ayak parmaklarıyla korno çalan Felix Klieser mini konser verdi.

