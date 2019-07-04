Sabancı Üniversitesinin projeleri NASA'da tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesinin havacılık ve uzay uygulamalarındaki çalışmaları NASA'da anlatıldı.

Sabancı Üniversitesinden yapılan açıklamada, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Kürşat Şendur, ABD Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırma Ofisi (AFOSR) tarafından desteklenen havacılık ve uzay uygulamalarında önemli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük rol oynayacak projelerini NASA Langley Araştırma Merkezi'nde tanıttı.

Açıklamada, "Havacılık ve uzay çalışmalarda, cihaz ve malzemelerin ısı artışının kontrol altında tutulması büyük zorluklar içerir. Bu ortamlarda cihaz ve malzemelerin ısı artışının kontrolü açısından 'ışınımsal ısı transferi' önemli bir rol oynar. NASA Langley Araştırma Merkezi'ne davet edilen Kürşat Şendur, havacılık ve uzay uygulamalarında önemli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük rol oynayacak ve ışınımsal ısı transferinin yüzeylerde kontrolünü sağlayacak malzemeler üzerine çalışmalarını bilim insanlarına tanıttı." ifadelerine yer verildi.

Havacılık ve uzay çalışmalarında dünyanın önde gelen araştırma kuruluşu olan AFOSR'nin, bu alanlarda dünyanın önde gelen 200 akademik kuruluşunu desteklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabancı Üniversitesi'nde AFOSR desteği ile 2016 yılından bu yana sürdürülen iki proje, havacılık ve uzay uygulamalarının yanı sıra enerji, bilişim teknolojileri, kızılötesi uygulamalar gibi pek çok alanda kullanılma potansiyeline sahip. Sabancı Üniversitesi uzay faaliyetlerini içeren çalışmaları konusunda NASA ile ortak platform oluşturarak görüşmelerini sürdürmeyi hedefliyor."

Açıklamada görüşüne yer verilen Kürşat Şendur, "Yaptığımız görüşmelerde, Sabancı Üniversitesi ile AFOSR arasında devam eden ortak çalışma ve projelere benzer şekilde, Sabancı Üniversitesi ve NASA arasındaki ortak çalışma olanaklarını da konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.