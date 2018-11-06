Sabancı Üniversitesi’ne yeni rektör

Uluslararası sıralamalarda temel bilimler, mühendislik ve teknoloji alanında düzenli olarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü) (EPFL) Kürsü Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler Laboratuvarı’nın Direktörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu.

Görevi devreden Sayers, öğretim üyesi olarak devam edecek

Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşunda da 1999-2002 yılları arasında Mikroelektronik Program Koordinatörü olarak diploma programının geliştirilmesi görevini üstlenen Leblebici, İsviçre’den ülkemize kazandırılan, önemli çalışmalara imza atmış bir bilim insanı olarak tanınıyor. Rektörlük görevini Prof. Dr. Leblebici’ye devreden Prof. Dr. Zehra Sayers ise üniversitedeki görevini öğretim üyesi olarak sürdürecek.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, görev değişimiyle ilgili değerlendirmesinde, “Son derece kıymetli bir bilim insanını ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.